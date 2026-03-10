La Cámara mantiene en suspenso el nombramiento de tres consejeros electorales

La Cámara de Diputados mantiene en suspenso la convocatoria para nombrar a tres consejerías del Instituto Nacional Electoral para cubrir las vacantes que dejarán Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera el próximo 4 de abril. El proceso de designación, que normalmente dura tres meses, se ha aplazado en medio de los retrasos por la propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya iniciativa apenas será discutida esta semana.

La posibilidad de que Sheinbaum propusiera una nueva integración del INE, o un nuevo método de designación de consejeras y consejeros, es la principal causa de la demora. Fuentes legislativas han confirmado que el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ricardo Monreal, prefirió esperar las definiciones de la reforma electoral para no iniciar un proceso que pudiera verse alterado por las nuevas reglas. Una vez que se ha confirmado que la reforma de Sheinbaum no toca la integración del INE y ante la posibilidad de que este miércoles sea discutida en el pleno, Monreal propondrá a los coordinadores parlamentarios de las demás bancadas que la convocatoria se emita la próxima semana, lo que apretará los plazos para efectuar los nombramientos.

Cada tres años, en el mes de abril concluye el periodo de algunos consejeros del INE, como producto de un método de relevos escalonados diseñado desde la reforma electoral de 2014. En los anteriores procesos de designación -2017, 2020 y 2023-, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) emitió la convocatoria en el mes de diciembre antes de la salida de los consejeros que concluyeron sus periodos. Y solo en 2020, debido a la pandemia de covid-19, el nombramiento tuvo que suspenderse y retrasarse tres meses, en los que el INE operó con siete consejeros.

Esta vez, con la reforma electoral como telón de fondo, la Jucopo mantuvo en suspenso la convocatoria ante la posibilidad de que la iniciativa presidencial contemplara una reducción de los 11 miembros del Consejo General o la elección de consejeros por voto popular, como propuso dos veces el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que se ha confirmado que Sheinbaum ha descartado esas ideas, ya se prepara la nueva convocatoria.

El proceso de designación es largo y complejo e inicia con la conformación de un comité técnico de evaluación en el que confluyen tres especialistas propuestos por la Jucopo, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, anteriormente, dos del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) que fue disuelto el año pasado.

El comité, que esta vez estará integrado por cinco miembros, es una pieza crucial en la designación, pues tiene la tarea de revisar los expedientes de los cientos de ciudadanos que se inscriben al proceso, verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ser consejero electoral, revisar los ensayos que presentan los interesados, aplicar un examen presencial a los aspirantes, asignar una puntuación para filtrar a los mejor calificados, entrevistar a los finalistas para llegar a una selección final y entregar a la Jucopo una lista de cinco personas por cada uno de los cargos vacantes. Todo ello, cuidando el tema de paridad entre los géneros, los perfiles profesionales y la experiencia en la materia electoral.

Corresponde a la Junta de Coordinación Política, donde confluyen los coordinadores de los grupos parlamentarios, analizar las quintetas y construir los acuerdos para proponer al pleno un solo nombre para cada vacante. En este caso se elegirán dos consejeras y un consejero que deberán aprobarse con una mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los diputados presentes.

Así fueron nombradas en marzo de 2017 las consejeras y el consejero que concluyen su encargo en abril: Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes obtuvieron una mayoría de 336 votos a favor, cinco abstenciones y 32 en contra de la bancada de Morena, que en ese momento denunció un reparto de las consejerías entre los entonces partidos dominantes. Según Rocío Nahle, entonces coordinadora de la bancada de Morena, a Ravel la habría impulsado el PRI; a Rivera, el PAN y a Zavala, el PRD.

En julio de 2020, ya con Morena en el poder, la Cámara designó a las consejeras Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz y a los consejeros Martín Faz y Uuc-kib Espadas, quienes fueron votados por una mayoría de 399 votos, cinco en contra y cinco abstenciones. En 2023, ante la falta de acuerdos, se decidió echar mano de la insaculación, un mecanismo previsto en la ley que consiste en poner en una tómbola los nombres de los cinco finalistas para decidir al azar a los consejeros. Así fue designada Guadalupe Taddei, actual presidenta del INE; Rita Bell López, Jorge Montaño y Arturo Castillo.

Ante los retrasos en la convocatoria, los diputados prevén dos escenarios: mantener al INE incompleto un par de meses para procesar los nombramientos conforme a los tiempos acostumbrados o apurar una designación exprés en apenas tres semanas, que dejaría al comité técnico de evaluación sin tiempo para revisar los perfiles de los aspirantes y aplicar los filtros de evaluación con transparencia. En procesos anteriores, se han hecho públicas las entrevistas y las discusiones de los comités, con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y observatorios universitarios.