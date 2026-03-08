Las imágenes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México

12 fotosDia internacional de la mujerLas imágenes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de MéxicoMiles de mujeres han salido a las calles de la capital mexicana en distintos contingentes para manifestarse en contra de la violencia, los feminicidios y desaparicionesAurea Del RosarioCiudad de México - 08 mar 2026 - 22:30CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceUna mujer encapuchada participa en la marcha por el Día de la mujer, este domingo.Aurea Del RosarioVista panorámica de los contingentes feministas durante la marcha por el 8M este domingo.Aurea Del RosarioUna mujer realiza un performance durante la marcha por el Día de la Mujer en Ciudad de México este lunes.Aurea Del RosarioLas manifestantes acudieron con pancartas, máscaras, pañuelos y maquillajes alusivos al 8M.Aurea Del RosarioMujeres acompañan con tambores la marcha del 8M, en Paseo de la Reforma (Ciudad de México).Aurea Del RosarioEn la marcha participan mujeres familares y víctimas de feminicidio, desaparición y agresiones.Aurea Del RosarioDiversos contingentes de la marcha salieron de puntos como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución.Aurea Del RosarioNiñas participan en la manifestación en contra de la violencia en Ciudad de México.Aurea Del RosarioMiles de mujeres salieron a las calles a marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer, en Ciudad de México, el 8 de marzo de 2026.Aurea Del RosarioMiles de mujeres salieron a las calles con pancartas de mensajes en contra de la violencia y feminicidios.Aurea Del RosarioLa marcha por el Día Internacional de la Mujer culmina en el Zócalo Capitalino.Aurea Del RosarioMiles de mujeres conmemoran la fecha en contra del incremento de la violencia en todo el territorio mexicano.Aurea Del Rosario