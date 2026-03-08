Ir al contenido
México
12 fotos
Dia internacional de la mujer

Las imágenes de la marcha por el Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México

Miles de mujeres han salido a las calles de la capital mexicana en distintos contingentes para manifestarse en contra de la violencia, los feminicidios y desapariciones

Aurea Del Rosario
Ciudad de México -
