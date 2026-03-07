Ir al contenido
México
04:59
'All Mountain girls' ciclismo de montaña para mujeres
Ciclistas de 'All mountain girls' practican en el Desierto de los Leones.Vídeo: Angélica Escobar
Día de la Mujer

Las ciclistas que desafían la montaña y al machismo en Ciudad de México

‘All Mountain Girls’ es un club para mujeres ciclistas que surge en 2016 para enseñar con talleres, salidas y clases a superar los obstáculos de género en esta disciplina

Angelica Escobar
México -

Addy Resendez se fue abriendo camino en este deporte dominado por hombres. En sus inicios, además de tener la dificultad de conseguir la ropa, calzado y bicicletas hechas para mujeres, este deporte contaba con muy poca representación femenina.

Ahora puede compartir sus habilidades, aprendidas a lo largo de más de 12 años, con otras mujeres. Lo que empezó como un pasatiempo o algo recreativo, lo convirtió en su pasión, al empezar a competir y ganar torneos de All mountain, se alegra al ayudar a otras mujeres a enfrentar miedos y descubrir la magia del ciclismo de montaña.

