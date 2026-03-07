Las ciclistas que desafían la montaña y al machismo en Ciudad de México

‘All Mountain Girls’ es un club para mujeres ciclistas que surge en 2016 para enseñar con talleres, salidas y clases a superar los obstáculos de género en esta disciplina

Addy Resendez se fue abriendo camino en este deporte dominado por hombres. En sus inicios, además de tener la dificultad de conseguir la ropa, calzado y bicicletas hechas para mujeres, este deporte contaba con muy poca representación femenina.

Ahora puede compartir sus habilidades, aprendidas a lo largo de más de 12 años, con otras mujeres. Lo que empezó como un pasatiempo o algo recreativo, lo convirtió en su pasión, al empezar a competir y ganar torneos de All mountain, se alegra al ayudar a otras mujeres a enfrentar miedos y descubrir la magia del ciclismo de montaña.