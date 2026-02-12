Las autoridades de Hidalgo toman la planta de la cementera Cooperativa Cruz Azul

Hasta hace solo unas horas, todavía se escuchaban las ráfagas de balas. La madrugada de este jueves un operativo estatal conformado por policías de los municipios aledaños a la Ciudad Cooperativa Cruz Azul, ubicada en el municipio de Tula, en Hidalgo, llegó a las instalaciones de la cementera y tomó la planta que había estado resguardada por un grupo de trabajadores desde hace más de cuatro años. En un breve comunicado dado a conocer unas horas después de los hechos, la Fiscalía de Hidalgo ha informado de la “restitución de la planta cementera en acato a lo ordenado por un juez del Estado de México”. Trabajadores que estaban en la fábrica han reportado que dos de sus compañeros han muerto por el “enfrentamiento” entre las autoridades y quienes custodiaban las instalaciones. Hay todavía un número sin determinar de trabajadores desaparecidos que son buscados por sus familiares, quienes han denunciado la falta de información y comunicación con las autoridades para dar con su paradero.

Esta es la quinta ocasión en que la planta cementera de la Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L. en Hidalgo, registra hechos violentos por la disputa legal que, desde 2020, mantienen dos grupos de poder entre los socios cooperativistas por el control de esta fábrica. Una situación que ha llevado a cortar la producción en lo que va del conflicto. El último enfrentamiento antes de la intervención de las autoridades de este jueves, fue el 27 de abril de 2023 cuando el Gobierno de Hidalgo confirmó la muerte de ocho personas durante un enfrentamiento entre un presunto grupo de choque que llegó en varios autobuses a las instalaciones para intentar tomar el control.

Cerca de las 4.30 horas de este jueves, decenas de vehículos de la policía estatal y de los cuerpos municipales de seguridad de los vecinos municipios de Atitalaquia y Tlaxcoapan, llegaron a la planta para llevar a cabo la toma, en seguimiento de una orden emitida desde el Estado de México. Según testigos, también llegaron vehículos de color blanco sin identificación visible, como parte del operativo.

Habitantes de los alrededores de la Ciudad Cooperativa aseguran haber escuchado que solo unos momentos después, comenzó un enfrentamiento entre quienes cuidaban las instalaciones y los cuerpos de seguridad. En videos que ya se han hecho virales en redes sociales, algunas personas identifican a varios civiles que llegan en coches blancos y les preguntan quiénes son. Ráfagas de disparos han sido grabadas al exterior de la fábrica, y varias personas se han acercado al complejo porque no logran localizar a sus familiares, trabajadores que custodiaban las entradas.

“No encuentro a mi hermano, está desaparecido”, dice entre lágrimas una mujer a medios locales que han hecho una transmisión en vivo desde cerca de las 5.00, cuando la presencia policial se hizo más fuerte. La mujer, que no se ha identificado ante las cámaras, asegura que su hermano, José Domingo Hernández, de 36 años, formaba parte del grupo que custodiaba una de las entradas principales, que no ha podido encontrarlo y que ni las autoridades ni nadie le han dicho a dónde acudir para poder tener información sobre su paradero. Como ella, han asegurado testigos, hay varias personas en la ciudad tratando de buscar a sus parientes.

Magdiel Cardeña Cortés, abogado y asesor de los cooperativistas en la planta, dijo: “Lo que tengo conocimiento es que, de una manera muy violenta, y contraria a derecho, llegaron elementos policiacos federales, del Estado de Hidalgo, e incluso municipales, que con lujo de violencia fueron los que irrumpieron el orden público. La gente de Cruz Azul es gente pacífica, de trabajo, de bien; sin embargo, gente extraña ha venido a enrarecer el ambiente. Se habla de un mandato judicial, curiosamente viene del Estado de México, llama la atención que quienes la ejecutan no son del Estado de Hidalgo”.

En un comunicado en video, subido a sus redes sociales, Víctor Manuel Velázquez, el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, calificó el actuar judicial como el inicio de “una refundación” de la empresa: “Hago un atento llamado a la paz social, a todas las personas que fueron mal informadas, engañadas o forzadas a participar directa o indirectamente en el secuestro de esta unidad industrial. Quiero decirles que se van a recuperar las fuentes de empleo, los verdaderos responsables ya están rindiendo cuentas ante la justicia [...] Vamos a recuperar la hermandad que nos ha caracterizado durante más de 90 años de historia”.

El conflicto al interior de la cementera se agravó cuando en agosto de 2020, un grupo mayoritario de socios cooperativistas respaldaron, con un 70% de sus votos, que las presidencias de los Consejos de Administración y Vigilancia estuvieran encabezadas por Federico Sarabia y Alberto López, respectivamente. Los trabajadores se fracturaron en dos grupos, el primero, liderado por los dos funcionarios, mantuvieron resguardada la planta, que tuvo en cuatro ocasiones enfrentamientos violentos con civiles armados que llegaban por la madrugada a intentar recuperar las instalaciones.

La ciudad, los negocios y en general, la comunidad entera en Cruz Azul, se ha fracturado profundamente tras años de un conflicto en el que el Gobierno de Hidalgo y las Administraciones federales se habían negado a intervenir. Testimonios de trabajadores de varios centros dependientes de la cooperativa reportan que han sido obligados a trasladarse a la planta desde la mañana de este jueves para resguardarla, ahora, del bando contrario, en caso de que se intente recuperar el sitio.