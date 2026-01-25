La Suprema Corte recula y anuncia que devolverá las camionetas blindadas de los ministros
Esta semana, el Alto Tribunal confirmaba la adquisición de nueve unidades para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad” de sus nueve integrantes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha anunciado este domingo que sus ministros renuncian a las camionetas blindadas, cuya adquisición anunció el Alto Tribunal esta misma semana, como una medida para “garantizar condiciones adecuadas de seguridad”. La compra había generado cierta controversia en la sociedad, por el mandato de austeridad que se impusieron los actuales ministros, partiendo de su presidente, Hugo Aguilar, que iniciaron mandato en septiembre.
En un comunicado compartido en sus cuentas de redes sociales, la SCJN ha señalado: “Con relación a los vehículos adquiridos, ministras y ministros de esta Corte informan su decisión de no utilizarlos. Asimismo, solicitarán que se inicie el proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable”. Los ministros no se han manifestado de manera individual.
El comunicado sigue: “Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera. Con el fin de precisar la información, mañana se ofrecerá una conferencia de prensa en las instalaciones de este Máximo Tribunal”. Las camionetas tenían un coste entre el millón y medio de pesos (más de 85.000 dólares) y los tres millones (172.000 dólares), debido al nivel de blindaje que se haya solicitado.
En un comunicado previo, divulgado esta semana, la Corte había justificado la adquisición de los vehículos. “Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación”, dijo entonces el Alto Tribunal. La Corte añadió que la renovación se ha realizado “en estricto apego a la normatividad interna vigente emitida en 2019, que establece que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente —cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automotor no sean seguras— para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad”.
