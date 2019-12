¿Cuánto cuesta rescatar un plan de pensiones?

Pese a su nombre, muy parecido al de los planes de pensiones, los planes de jubilación se distinguen de los primeros por ser un producto financiero basado en un seguro. Al revés de lo que ocurre con los primeros, los planes de jubilación se pueden rescatar en cualquier momento, según las condiciones que se hayan pactado en el momento de la firma. En el caso de los planes de pensiones, en un principio el rescate es posible por jubilación u otras condiciones como incapacidad profesional, desempleo o enfermedad grave, aunque a partir de 2025 se permitirá la retirada de capital de los planes que tenga una antigüedad de, al menos, 10 años.

“Los planes de jubilación tributan como capital mobiliario, con tramos que van del 19% al 23%”, señala el abogado del despacho Mibufete Norberto Miras. “Cuando la renta se percibe por jubilación o invalidez permanente o gran invalidez y no se han producido rescates parciales, no se empiezan a declarar las rentas hasta que no se haya cobrado una cantidad equivalente al total de las primas pagadas”, añade.

En los demás supuestos, se declara un porcentaje fijo de la renta que depende de la edad que tenga el beneficiario cuando empiece a cobrar la renta, si esta es vitalicia, o de su duración, si esta es temporal. “En los primeros 10 años, a este porcentaje se añade la rentabilidad que se genera hasta que se inicia el cobro de la renta (calculada dividiendo la diferencia entre el capital acumulado y las primas pagadas entre 10 o entre el número de años de duración de la renta si es inferior a 10)”, agrega Miras. “Durante los 10 primeros años se debería declarar también una décima parte de la diferencia entre el capital acumulado y las primas abonadas”, concluye.