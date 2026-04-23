La política chilena le abre paso al Partido de la Gente de Franco Parisi

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En la política chilena se ha sobrevalorado hace años un fantasma que las fuerzas tradicionales, tanto de la izquierda como de la derecha, se han resistido a tomarse en serio: el Partido de la Gente de Franco Parisi. Pero, con el correr de los años, sobre todo luego de las presidenciales y parlamentarias de fines de 2025, la fuerza de la realidad les ha demostrado que se trata de un proyecto que le hace sentido a un grupo importante de chilenos, sobre todo a los electores del norte de Chile y de sectores populares que ven con distancia la política de siempre. El economista Parisi, en su tercer intento en llegar a La Moneda, obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta, con cerca de un 20% de los respaldos, en una elección con voto obligatorio y con el sistema de inscripción automática en los registros electorales, es decir, con altísima participación (su 20% equivale a los 2.500.000 de ciudadanos). En la Cámara de Diputados obtuvo 14 congresistas -en las últimas semanas se quedó con 13, por la salida del diputado Cristián Contreras-, lo que los deja en una posición privilegiada para inclinar la balanza en la discusión legislativa. Es lo que han demostrado con éxito en las últimas horas: el Partido de la Gente, con Parisi a cargo de las negociaciones de igual a igual con el poderoso ministro de Hacienda del Gobierno conservador de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, ha anunciado que votará a favor de la idea de legislar la megarreforma, luego de alcanzar un acuerdo con la actual Administración. El partido no ha sellado el apoyo al articulado en particular, pero ha conseguido beneficios por la compra de medicamentos, pañales y la mantención de un estatuto tributario especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), tres asuntos que le hacen sentido a buena parte de la ciudadanía que ve, por estos días, el encarecimiento del costo de la vida. Es un jaque mate de Parisi, que parece decidido a una cuarta campaña y a transformarse en presidente de Chile en 2030. No resulta extraño pensar que los aires políticos, esta vez, comienzan a soplar a su favor. Tiene la llave: la política tradicional, de la derecha y la izquierda, incluido el Gobierno de Kast, no solo se están tomando en serio al Partido de la Gente y lo que significa, sino que le abren paso. Parisi se ha instalado como un factor gravitante, la oposición parece no tener capacidad de reacción -¿lograrán frenar la megarreforma en el Tribunal Constitucional?- y todo, en el privilegiado espacio de autodefinirse como una fuerzas neutra, “ni facha ni comunacha”, como repitieron en la última campaña.

En noviembre, tras la parlamentaria, entrevistamos a Mireya Dávila, politóloga. Ella planteaba: “El resultado de Parisi plantea un tremendo cambio de escenario”. Es lo que se comienza a mostrar.

Al presidente Gabriel Boric se le ha criticado por, supuestamente, haber legado a Chile un Gobierno de extrema derecha. ¿Tendrá o no Kast un plan para evitar que su legado al país sea un Gobierno populista?

Mis recomendaciones

Les comparto, queridos lectores, algunas de nuestros mejores crónicas, reportajes, entrevistas y columnas publicadas en la última semana.

A raíz de que el presidente José Antonio Kast está promoviendo la salida voluntaria de los extranjeros en situación irregular, la periodista Maolis Castro reporteó con los venezolanos, el mayor grupo en esta condición, si era factible que abandonaran Chile. “Todos los días quiero regresar a Venezuela”, le dijeron, pero se enfrentan a muchas dificultades para lograrlo.

Los invito a leer este perfil que escribió Pedro Schwarze sobre Eitan Bloch, el influyente asesor internacional de Kast. De 32 años y hoy instalado en el ‘Segundo piso’ de La Moneda, el argentino vive desde los 15 años en Chile y trabajó en la embajada de Israel.

Trinidad Steinert, la ministra de Seguridad que carga con la principal promesa de Kast, ha tenido un arranque complejo. La periodista Ana María Sanhueza escribió sobre la abogada, hija de un mecánico y una dueña de casa, que dejó una prominente carrera como fiscal de más de 20 años.

Les recomiendo leer esta entrevista al escritor Javier Rodríguez, a raíz del lanzamiento de ‘Huracán’, una novela cuyo protagonista homónimo es un galgo a través de cuyos ojos los lectores se asoman al mundo que le tocó vivir. “Hay una cuestión política en poner la voz de un perro en una novela”, le dijo el editor literario y periodista a Pablo Marín en la conversación.