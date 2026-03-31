Cómo se paga la deuda del CAE en el plan de cobros del Gobierno de Kast

La Administración de derechas del presidente José Antonio Kast ha anunciado el inicio de un plan de cobro efectivo de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval de Estado. La medida es parte del denominado plan de Reconstrucción Nacional, que pretende ordenar las finanzas públicas para gestionar el Gobierno de emergencia impulsado por el Ejecutivo. Esta medida se suma a la limitación de la entrega de la gratuidad universitaria, la que de acuerdo a la propuesta del Gobierno no será entregada a los postulantes mayores de 30 años.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dicho que la autoridad buscará el pago de la deuda por parte de los morosos con cualquiera de los instrumentos dispuestos por la legislación vigente. “Vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo que incluye embargos. Espero que no veamos grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de cinco millones de pesos y que lo están ganando gracias a un crédito que le dio el Estado. Me costaría entenderlo“, ha dicho el ministro Quiroz.

Quién cobra la deuda del CAE

Las personas que han estudiado con el crédito y que tienen su cuenta al día pagan sus cuotas directamente con el banco con el que firmaron el préstamo. Los deudores que han dejado de pagar por varios meses deben recurrir a la Tesorería General de la República (TGR), el organismo público encargado de recaudar el dinero de beneficio fiscal. La TGR toma el cobro de la deuda ya que los bancos hacen efectivo el aval estatal del CAE.

El plan de cobro del Gobierno

La Administración de Kast tiene un programa preparado para la persecución de los morosos del CAE. Aunque las medidas no se han dado a conocer de manera oficial, el Ejecutivo ha difundido algunos de sus alcances a los medios de comunicación. Durante la primera semana de abril se iniciará la notificación de los deudores. Según una publicación de Radio ADN, en una primera etapa se exigirá el pago a los morosos que perciben un ingreso mensual superior a los 5 millones de pesos (5.300 dólares), para avanzar en una segunda etapa entre los que ganan 1,5 millones (1.600 dólares) a 5 millones de pesos. Los que reciben salarios bajos pueden acercarse a las oficinas de la TGR para regularizar su situación. Sobre la forma del cobro, la autoridad no descarta aplicar un descuento de fondos que tengan en sus cuentas bancarias.

El embargo por no pagar

El Ejecutivo ha advertido a los deudores que el embargo de bienes (casas, vehículos, muebles, etc.) para los morosos del CAE es una posibilidad, aunque los especialistas estiman que esta posibilidad es compleja ya que depende de quién está cobrando la cuenta y de la judicialización para ejecutar el cobro. El estudio jurídico Defensa Deudores explica que un embargo se puede concretar luego que la institución financiera inicie acciones legales de cobro para recuperar la deuda, aunque este tipo de casos es marginal debido a que el aval del Estado traspasa el pago hacia la TGR. Una forma de cobro que tiene la Tesorería es la retención de la devolución de los impuestos.