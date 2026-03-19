Los preferidos de Asunción Pimentel: “Me encanta el helado Centella, pero con tajín (mezcla de aliños mexicana)”

Asunción Pimentel en su restaurante 'Recreo con Hambre' en la comuna de Vitacura.

Especialista en pastelería, la fundadora de ‘Recreo con hambre’ recomienda el ‘Huggo Comedor’, de Providencia, porque muestra Chile de una manera que no es obvia, a través de una cocina de recuerdos y de sabor

Corría el 2020 cuando Asunción Pimentel (Santiago de Chile, 38 años) junto a su socio Felipe González fundaron Recreo con Hambre (Nicolás Gogol 1656, Vitacura), un pequeño delivery especializado en sándwichs elaborados cien por ciento en el local. Es decir, desde el pan hasta las salsas, pasando también por la preparación de las carnes y otros ingredientes. La idea era poder generar algo de dinero en medio del encierro de la pandemia. Pero les fue bastante bien, por lo que al año siguiente sumaron atención a público y en la actualidad son un restaurante hecho y derecho.

Hoy allí la gente desayuna, almuerza o pasa para comer algo en cualquier momento del día. Por lo mismo, además de sándwichs tienen también ensaladas, papas fritas e incluso sidra y cerveza. Y claro, también una buena sección de preparaciones dulces, todas a cargo de Asunción. Además, pretenden abrir muy pronto su primera sucursal en la calle Isidora Goyenechea, en Las Condes, un municipio al oriente de Santiago.

Formada en la Escuela Culinaria Francesa (ECOLE), en Santiago, y con un paso por Francia como parte de su especialización en pastelería, Asunción de vuelta en Chile trabajó durante varios años en una empresa de maquinaria de alta tecnología para la gastronomía para luego embarcarse en la aventura de una heladería propia, que no prosperó. Hasta que llegó Recreo con Hambre y en eso sigue hasta ahora. Pero fuera de su trabajo los gustos de esta chef no se remiten sólo a los sándwichs y la pastelería, porque siempre tiene espacio también para las salsas picantes y platos más elaborados.

Asunción Pimentel, el 17 de marzo. Cristóbal Venegas

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. La Mesa (Alonso de Córdova 2767, Vitacura), por su buen ambiente y buena cocina y porque ahí mismo funciona Verde Bar, que tiene una excelente coctelería. O sea, las tiene todas.

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. En la Fuente Alemana (Pedro de Valdivia 210, Providencia), un lomito completo con la salsa de tomate tibia. Pero, ojo, siempre en modo presencial, nunca vía delivery.

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Si solamente voy a tomar café, puede ser en Milk (El Bosque Norte 220, Las Condes) o Félix Café (Coyancura 2223, Providencia). Pero como a mí me encanta la bollería, también es una excelente idea visitar Mirlo (Eliodoro Yáñez 961, Providencia).

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Me quedo con Yumcha (La Herradura 2722, Providencia), porque tiene una propuesta delicada, pero con carácter. Te saca de lo habitual y te lleva a una zona inesperada que emociona. Ellos trabajan técnicas asiáticas con producto chileno de mar y de huerta, logrando una cocina llena de sensibilidad que es sorprendente. Por lo mismo, es ideal para una ocasión especial.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. ¡Huggo Comedor! (Dr. Luis Middleton 1698, Providencia). Pero tiene que ser en la tardecita, cuando la calle va quedando más tranquila y su terracita se vuelve especialmente íntima. Y más aún ahora, que tienen patente de alcohol. La gracia de Huggo Comedor es que muestra Chile de una manera que no es obvia, a través de una cocina de recuerdos y de sabor.

Asunción Pimentel. Cristóbal Venegas

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Salsas picantes de todo tipo y guisos ya preparados que me faciliten la vida. Y por supuesto, vino.

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. Buenos huevos, cebolla, aceite de oliva, sal y pimienta.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Verduras y frutas en la feria de la calle Emilia Tellez (Ñuñoa) todos los miércoles, y el pan siempre en La Panadera (Eliodoro Yáñez 2966, Providencia). Todo lo demás, en un supermercado cerca de mi casa.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Las paletas Centella, pero con Tajín (mezcla de aliños mexicana), el turrón de vino en invierno y las papas al horno con demasiada crema ácida, queso cheddar y ciboulette. ¡Y las bolitas de nuez de Las Violetas (Av. Las Condes 7327, Las Condes)!