Las películas, libros y teleseries favoritas de los ministros designados por Kast: de ‘True Detective’ a ‘Los miserables’ y ‘The Chosen’

Los 24 integrantes del próximo Gabinete, que asumirá el 11 de marzo, son tan diversos como sus gustos. Mara Sedini, que será portavoz del Gobierno, tiene predilección por Friends; a Ximena Rincón, que ocupará Energía, le gusta leer todo lo relacionado con Alejandro Magno

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, finalmente ha revelado los nombres de las 24 personas que conformarán su Gabinete a partir del 11 de marzo. El futuro mandatario ha destacado este martes en la noche que estará acompañado en el arranque de su Gobierno por ministros de distintas generaciones. “No se trata de edad, sino de capacidades para decidir y ejecutar bajo presión”, ha declarado.

En promedio, tienen 54 años. La más joven, de 30 años, es Judith Marín, que estará a cargo de la cartera de la Mujer; y el mayor es el exdiputado Jaime Campos, de 72 años, que encabezará el ministerio de Agricultura. Este abogado destaca por haber sido ministro en dos gobiernos de izquierda: el de Ricardo Lagos (2000-2006) y el de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018).

Judith Marin, Ministra de la Mujer, del gabinete de José Antonio Kast, en Santiago, Chile, este martes. SOFIA YANJARI

La Administración de Kast, fundador del Partido Republicano, de la derecha extrema, tendrá a 13 hombres y 11 mujeres en su Gabinete. La mayoría de ellos, 13, provienen de Santiago, mientras que el resto, de diversas regiones de Chile. En cuanto a sus profesiones, predominan los abogados (6), seguidos de los economistas (5), los ingenieros civiles, dos profesores, una médico, un publicista, una socióloga, un ingeniero agrónomo, un arquitecto, un atleta, un contador auditor y una periodista. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPA) también han dado a conocer los gustos de los ministros respecto a literatura, teleseries y películas.

¿Qué leen, ven y qué les gusta?

La abogada Trinidad Steinert, quien hasta este martes fue la fiscal regional de Tarapacá, presidirá la cartera de Seguridad, se inclina por lecturas sobre asuntos empresariales. Su serie de televisión predilecta es Outlander, protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe. Los mismos gustos son compartidos por Daniel Mas, el futuro biministro de Economía y Minería.

Don Quijote de la Mancha, la novela española de Miguel de Cervantes, es la que se lleva toda la atención de Claudio Alvarado, el exparlamentario y exministro del Gobierno de Sebastián Piñera que en menos de dos meses asumirá en Interior. Otro que se inclina por los clásicos es José García Ruminot, que ocupará la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), intentando tejer lazos entre el Ejecutivo y el Congreso. Este senador menciona como su favorita a la novela romántica Lo que el viento se llevó.

Claudio Alvarado, Ministro de Interior del gabinete de Kast, en Santiago, Chile, el 20 de enero. SOFIA YANJARI

El economista Jorge Quiroz, que ocupará el ministerio de Hacienda, aconseja como lectura Capitalismo, socialismo y democracia de Joseph Schumpeter. Y Tomás Rau, próximo jefe de la cartera de Trabajo, destaca la película En búsqueda de la felicidad, protagonizada por Will Smith, y dos libros: Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; y Detectives salvajes, de Roberto Bolaños.

Para el que será el siguiente ministro de Defensa, Fernando Barros, no hay nada mejor que las novelas históricas y además destaca una serie franco-japonesa como su favorita: Gotas de Dios. Transmitida por Apple TV, la trama se encuentra ambientada en el mundo de la gastronomía y los buenos vinos. También a Ximena Rincón, que será ministra de Energía, le gustan los libros históricos, pero los relacionados con Alejandro Magno.

Si se trata de series policiales, Iván Poduje, nombrado en Vivienda, apunta al drama de True Detective. Y Catalina Parot, que dirigirá Bienes Nacionales, menciona a Breaking Bad, que cuenta cómo un químico, Walter White, comienza a traficar con drogas tras saber que padece un cáncer terminal.

Iván Poduje, Ministro de Vivienda del gabinete de José Antonio Kast. SOFIA YANJARI

Fernando Rabat, que encabezará la cartera de Justicia, es un fanático del Señor de los Anillos, tanto de la saga de libros de J.R.R. Tolkien como de las tres películas dirigidas por Peter Jackson. El que será el canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, menciona a La Montaña mágica, el clásico de Thomas Mann, como su novela de cabecera.

La de María Jesús Wulf, que presidirá Desarrollo Social, el Corazón de piedra verde, escrito por Salvador de Madariaga hace ocho décadas. La recomendación de May Chomali, que asumirá el ministerio de Salud en marzo, es leer toda la literatura infantil del chileno Alejandro Zambra. A Judith Marín, en cambio, le gusta la serie The Chosen, un drama basado en la vida de Jesucristo y la llamada de sus primeros discípulos. La que será portavoz del Gobierno, Mara Sedini, destaca entre sus preferencias La rebelión de atlas, Orgullo y prejuicio, y Friends entre sus libros y teleseries.

Maria Jesus Wulf, Ministra de Desarrollo Social del gabinete de José Antonio Kast, en Santiago, Chile. SOFIA YANJARI

Mientras que Francisca Toledo, que conducirá Medio Ambiente, opta por el clásico Los miserables; y Ximena Lincolao, de Ciencias y Tecnología, aconseja un podcast: Founders.

A la atleta y psicóloga Natalia Duco, que será ministra del Deporte del Gobierno de Kast, le apasiona ver dos series de ficción que se han popularizado en las últimas dos décadas: Doctor House y Suits. Francisco Undurraga, que después de una larga trayectoria parlamentaria será ministro de Cultura, se siente atraído por las series inglesas, sobre todo por Caballos lentos.

Natalia Duco, Ministra del Deporte del gabinete de José Antonio Kast. SOFIA YANJARI

Para Jaime Campos, que estará en Agricultura, una buena lectura es Los inocentes al poder, de Daniel Mansuy. Martín Arrau, designado para Obras Públicas, destaca Aguas de la vida. Louis Grande, que encabezará Transporte y Telecomunicaciones, dice que sus libros o películas son La señal del ruido; Pensar rápido, pensar despacio y Antipredicciones.