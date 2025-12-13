Héctor Alterio, el primer actor en levantar un Oscar para Argentina

Héctor Alterio forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de argentinos. Tuvo que exiliarse de Buenos Aires en 1975 por las amenazas del grupo paramilitar de extrema derecha Triple A, pero nunca se fue del todo de su país natal, que este sábado lloró su muerte a la distancia. “Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística”, lo despidió la Asociación Argentina de Actores. “Murió uno de los grandes protagonistas argentinos de todas las escenas en el último siglo”, lo recordó el periodista de espectáculos Marcelo Stiletano.

El actor argentino vivió las últimas cinco décadas de su vida en España, sin renunciar a constantes cruces del Atlántico con los que agrandó una carrera cinematográfica y teatral inmensa, que lo consagró como uno de los grandes referentes de la cultura argentina. Su rol protagonista en La historia oficial, de Luis Puenzo, le valió el primer Oscar a la mejor película extranjera a Argentina en 1986. Su nombre quedó asociado para siempre a la estatuilla hollywoodiense al haber participado además en otras tres películas argentinas que fueron finalistas al premio: La tregua (1974), Camila (1984) y El hijo de la novia (2001).

Héctor Alterio Benjamín Onorato nació en 1929 en Buenos Aires en una familia de inmigrantes italianos. La chispa de su vocación se encendió muy temprano, en la escuela primaria, y aunque en su juventud compaginó varios empleos con el teatro, se decantó de forma definitiva por la actuación en los efervescentes años sesenta. En ese tiempo participó en la compañía Nuevo Teatro, uno de los grandes movimientos renovadores de la escena argentina. De esa época data también el compromiso social y político que lo definió hasta el último de sus días.

Antes de La Tregua había destacado ya en la gran pantalla con sus actuaciones en La piel del amor, Quebracho y, en especial, con La Patagonia Rebelde. El largometraje en el que Héctor Olivera contó la masiva huelga de obreros de 1920-2021 y los posteriores fusilamientos ya lo había puesto en la mira de la Triple A. Sin embargo, fue la cinta dirigida por Sergio Renán la que partió en dos la vida de Alterio.

El actor argentino había viajado con el resto del elenco a España para presentarla La tregua en el Festival de Cine de San Sebastián, cuando su mujer, Tita Bacaicoa, le contó de la primera amenaza. La segunda le llegó a través del conserje del hotel. Aunque no entendía los motivos, decidió quedarse en España y trasladar hasta allí a su esposa y a sus dos hijos, Ernesto y Malena, todavía bebés. Tardó años en enterarse que las amenazas estuvieron motivadas por el retrato de familia disfuncional que exponía la película, la primera argentina en aspirar al Oscar.

Alterio regresó a Argentina para trabajar con grandes directores argentinos, como Marcelo Piñeyro, quien lo dirigió en Cenizas del paraíso, Caballos salvajes y Plata Quemada. Su eufórico grito frente al mar en Caballos salvajes — “La puta que vale la pena estar vivo”— quedó para siempre en el imaginario argentino. También son muy recordadas sus apariciones en las películas de Juan José Campanella, con quien rodó El hijo de la novia y la serie Vientos de agua.

Alterio convirtió en materia artística su desgarro por el exilio forzado inicial y la nostalgia posterior. Con 90 ya cumplidos, regresó a los escenarios porteños con Mi Buenos Aires, una obra íntima en la que atravesaba recuerdos personales y colectivos a través de textos de Homero Manzi, Enrique Cadícamo, Eladia Blázquez, Cátulo Castillo, Horacio Ferrer y León Felipe.

En ese espectáculo tan personal, el Buenos Aires de su infancia y juventud aparecía como un paraíso perdido que evocaba con melancolía y humor. Su manera única de habitar los escenarios le valió en ese momento numerosos aplausos y, hoy, sentidas despedidas.