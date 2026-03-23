Los liderazgos locales se imponen en una Bolivia fragmentada políticamente

Ni el partido de centroderecha que encabeza el presidente Rodrigo Paz ni la oposición de izquierda abanderada por Evo Morales. En una Bolivia políticamente fragmentada, convocada a elegir entre un número récord de candidatos, los líderes políticos locales con perfiles técnicos y experiencia en gestión pública fueron los grandes ganadores de las elecciones regionales de este domingo.Desplazaron al partido de Paz, Alianza Patria Unidos, que apenas ha conseguido una ciudad capital y disputará cuatro de las nueve gobernaciones del país en segunda vuelta, según los resultados preliminares; una de ellas será la de La Paz, sede de Gobierno. El expresidente y principal líder de la oposición de izquierda, Evo Morales, también sufrió una dura derrota, al triunfar solo en una gobernación, Cochabamba.

Los resultados prometían formar un esbozo del campo político boliviano después de la caída en los comicios presidenciales del año pasado del Movimiento al Socialismo (MAS), tras gobernar por 20 años. La pintura final es un escenario atomizado, con tendencias diversas y donde prima el pragmatismo sobre la ideología. El electorado ha premiado a los partidos que se han construido alrededor de liderazgos personales que, en algunos casos, optaban a la reelección y concentraban sus planes de gobierno en problemas concretos de las provincias.

La organización Alianza Unidos por los Pueblos, que pactó con Morales para acoger a sus candidatos, solo salió ganadora en el departamento de Cochabamba. La gobernación acoge la región cocalera del Chapare, feudo político y refugio del líder indígena, desde que pesa sobre él una orden de detención por no presentarse a declarar por un caso de estupro a una menor. La región será administrada desde mayo por su mano derecha y exsenador, Leonardo Loza. “Vamos a trabajar con total transparencia y compromiso, así como trabajó nuestro hermano Evo por Bolivia, lo haremos nosotros por Cochabamba”, dijo Loza al enterarse de la victoria.

Las elecciones regionales, de todos modos, nunca causaron muchas alegrías al MAS, con resultados lejanos de las grandes mayorías que obtenía en las votaciones presidenciales. Las zonas urbanas del país se han mostrado históricamente ariscas a las fuerzas de izquierda, que tienen su mayor apoyo en las zonas rurales. Aún no se detiene el detalle de la votación en el interior del país, pero los números en los candidatos a gobernación pueden dar cuenta de la tendencia a la baja.

Si Morales se quedó con Cochabamba, Paz esperará sacar adelante a su candidato Luis Revilla en La Paz, otro de los departamentos del llamado eje central, en la segunda vuelta del tercer domingo de abril. Revilla ya fue por varios años alcalde opositor al MAS desde la ciudad capital paceña (2010- 2021) y ahora deberá disputarse la gobernación, al 95% del conteo rápido, con René Yahausi, abogado laboralista de 33 años, de origen campesino y candidato por Nueva Generación Patriótica. El eje central se completa con Santa Cruz de la Sierra, donde quedó tercero el candidato del presidente y uno de los artífices del derrocamiento de Morales en 2019, Luis Fernando Camacho.

La llamada capital económica y el departamento más poblado de Bolivia votarán en un balotaje entre quien fue compañero de fórmula del ultraderechista Jorge Tuto Quiroga, Juan Pablo Velasco (Libre), y el autodeclarado falangista Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos).

El presidente Paz, tras la difusión de resultados, felicitó a los ganadores. Más temprano, cuando emitía su voto en Tarija —uno de los departamentos donde su partido disputará segunda vuelta—, aseguró que trabajaría con “todos los que sean elegidos”, pero que “no comulgaba con extremos para conflictuar a la patria”: “Nuestro principio es democrático, de centro”. Días antes dijo que en los anteriores comicios regionales existió interferencia del MAS al usar recursos del Estado para promover a sus candidatos: “He sufrido juicios por enfrentar a sus candidatos, me decían: ‘¿cómo puedes enfrentar al Estado?’”.

Del otro lado de la trinchera, Morales se pronunció sobre el pobre desempeño de su rival político. “Algunas agrupaciones sorprendieron, pero lo de Paz es como un referéndum revocatorio al Gobierno”. También celebró la victoria de su candidato Lozay aseguró que las ánforas del campo se inclinarán a su favor: “Con el voto del campo pasaremos el 50% en la gobernación de Cochabamba”. Jornadas antes había pedido a sus bases el “voto castigo” contra los candidatos de Paz.