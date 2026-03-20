El ministro Haddad acepta el encargo de Lula y repite como candidato al Gobierno de São Paulo

El presidente Lula y Haddad, este jueves en São Bernardo do Campo, durante un acto previo al anuncio de la candidatura del segundo.

Ganar las elecciones en Brasil requiere conseguir un buen resultado en São Paulo, el estado más rico y poblado, hogar de uno de cada cinco electores. Con ese argumento en mente, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha logrado convencer a Fernando Haddad, un político de su máxima confianza, para que concurra en una carrera que al Partido de los Trabajadores se le presenta extremadamente difícil de vencer. Haddad ha anunciado su candidatura a gobernador de São Paulo, este jueves por la noche, junto a Lula y en un lugar emblemático, la sede del sindicato de los metalúrgicos, en São Bernardo do Campo, cuna política del líder de la izquierda. Allí anunció que volvía al ruedo tras salir de prisión.

Haddad, de 63 años, es un profesor universitario que acompaña a Lula como ministro desde su primera etapa de gobierno. Al aceptar a candidatura ha negado que se sienta empujado al cadalso: “Cuando veo noticias de que Haddad va camino del sacrificio, pienso: ‘Esa persona nubca se ha tomado una caña conmigo. Porque, si me conociera, jamás dirían que subir al ring por esta buena causa es un sacrificio para mí. Es un gran privilegio pelear a tu lado”, le ha dicho al presidente, informa Estadão. Lula intentará ser reelegido para un cuarto mandato.

Antes del anuncio de la candidatura, Haddad ha acompañado a Lula al acto en el que el fallecido presidente Pepe Mujica ha sido homenajeado con un doctorado honoris causa que ha recogido su viuda, Lucía Topolansky.

El jueves por la mañana, en cumplimiento de la ley, Haddad ha dejado su cargo de ministro de Finanzas para concurrir a los comicios de octubre. No es la primera vez que Haddad acepta un encargo delicado de su mentor. Cuando a las puertas de las elecciones de 2018 Lula fue encarcelado, lo nombró como candidato a la Presidencia. Haddad perdió ante Jair Bolsonaro por diez puntos.

Y en 2022, sufrió una derrota humillante. Perdió la carrera para ser gobernador de São Paulo frente a un candidato bolsonarista de Río de Janeiro que nunca había disputado una elección, Tarcísio de Freitas, que lleva tres años de gobernador y se presenta a la reelección.

Por eso, Haddad se ha resistido hasta el final a aceptar el encargo de Lula. Las encuestas electorales colocan al gobernador de São Paulo —pupilo de Bolsonaro, uno de los nombres más fuertes de la derecha— a 13 puntos por delante de Haddad, una distancia difícil de salvar en una votación que se presenta tan reñida como la anterior.

Con 46 millones de habitantes, el interior del estado de São Paulo está bastante más escorado a la derecha que la capital estatal, de la que Haddad fue alcalde (2013-2016), pero donde no logró ser reelegido.

Lula también sopesó para el Estado de São Paulo a su actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, que fue adversario presidencial de Lula y durante cuatro mandatos gobernador paulista. Pero el líder del PT se decantó por Haddad porque es el que el nombre que menos descolgado queda del gobernador de Freitas. El presidente necesita un generoso caudal de votos paulistanos para vencer a nivel nacional.

En las elecciones de 2022 Lula le ganó por menos de dos puntos a Bolsonaro padre. Salvo sorpresa mayúscula, su principal adversario será ahora el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente encarcelado. Los sondeos más recientes apuntan a un empate técnico. La velocidad a la que Bolsonaro hijo se ha consolidado como candidato de la derecha ha sorprendido a los observadores aunque no se descarta una candidatura de centro derecha. Tanto Lula como Bolsonaro tienen un núcleo duro de seguidores incondicionales y generan un rechazo enorme en el campo contrario, de modo que la porción de electorado abierta a decidir su voto en función de la campaña es pequeña.