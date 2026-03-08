Las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en América, en imágenes

17 fotosDia internacional de la mujerLas manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en América, en imágenesMiles de mujeres salieron a las calles de Santiago, São Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y otras grandes ciudades del continente para exigir fin a la violencia machista y a la desigualdadEl País08 mar 2026 - 20:25CETDesplegar Redes SocialesIr a los comentariosCompartir:WhatsappFacebookTwitterBlueskyLinkedinCopiar enlaceMujeres de un colectivo feminista realizan un performance, en Santiago, este domingo.SOFIA YANJARIConmemoración del Día Internacional de la Mujer en Río de Janeiro.ANDRE COELHO (EFE)Vista aérea de la marcha feminista en las calles de Santiago.SOFIA YANJARIUna mujer asiste a la manifestacin del Da Internacional de la Mujer en Santiago, Chile, el 8 de Marzo de 2026. SOFIA YANJARIMujeres protestan en contra de la violencia en Río de Janeiro, en Brasil.ANDRE COELHO (EFE)Marcha feminista por el 8M en San Salvador (El Salvador), este Domingo. Rodrigo Sura (EFE)En ciudades chilenas como Valparaíso, Antofagasta, La Serena y Puerto Montt tambien se registraron marchas en el marco del 8M. En la imágen, la protesta en Santiago.SOFIA YANJARIUna mujer vestida de novia realiza un performance en Santiago, este domingo.SOFIA YANJARIMujeres participan en la marcha de conmemoración del Día Internacional este domingo, en San José (Costa Rica).Jeffrey Arguedas (EFE)Mujeres marchan en Caracas, Venezuela.Ronald Peña R (EFE)Protesta en contra de los feminicidios en Río de Janeiro, este domingo.ANDRE COELHO (EFE)Un colectivo de mujeres asiste con sus hijos a la movilización por el día de la mujer en Santiago.SOFIA YANJARIColectivos de mujeres marcharon en las calles de Río de Janeiro entonando diferentes consignas en busqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres.ANDRE COELHO (EFE)Mujeres salieron a las calles con cartles y mensajes feministas en San José, Costa Rica. Jeffrey Arguedas (EFE)Mujeres sostienen pancartas con mensajes en el marco del Día Internacional de la Mujer, en Quito, Ecuador.Jose Jácome (EFE)Jeannette Jara, ex candidata a la presidencia de Chile, durante la marcha por el 8M, este domingo.SOFIA YANJARIImágenes de José Antonio Kast y Donald Trump durante la marcha en Santiago.SOFIA YANJARI