América
Marcha por el Día de la Mujer en Santiago, este domingo.
17 fotos
Dia internacional de la mujer

Las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en América, en imágenes

Miles de mujeres salieron a las calles de Santiago, São Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y otras grandes ciudades del continente para exigir fin a la violencia machista y a la desigualdad

El País
