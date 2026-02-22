Tortugas gigantes vuelven a caminar en isla de las Galápagos por primera vez en 180 años

Las tortugas gigantes liberadas en la isla Floreana marcan un hito histórico para Ecuador en sus acciones de conservación

En un esfuerzo histórico por restaurar el equilibrio ecológico del archipiélago, un grupo de 158 tortugas gigantes juveniles fue liberado el pasado viernes en la isla Floreana. Este evento marca el fin de un vacío de 150 años, desde que la actividad humana erradicara a los últimos ejemplares de esta zona.

Los quelonios, cuyas edades oscilan entre los 8 y 13 años, no son solo nuevos habitantes, sino piezas clave para el ecosistema. Según expertos del Parque Nacional Galápagos, estas tortugas actuarán como “ingenieras de la naturaleza”.