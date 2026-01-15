Ir al contenido
Soldados cubanos que murieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela
Ataque de Estados Unidos a Venezuela

Cuba despide a los soldados que murieron durante el ataque a Venezuela, en imágenes

El pueblo cubano rinde homenaje a los uniformados caídos, quienes integraban el primer cordón de seguridad de Maduro

