Cuba despide a los soldados que murieron durante el ataque a Venezuela, en imágenes

9 fotosAtaque de Estados Unidos a VenezuelaCuba despide a los soldados que murieron durante el ataque a Venezuela, en imágenesEl pueblo cubano rinde homenaje a los uniformados caídos, quienes integraban el primer cordón de seguridad de MaduroEl País15 ene 2026 - 18:39CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUna caravana transporta las urnas de los agentes cubanos, cubiertas con la bandera cubana, en La Habana este jueves.Norlys Perez (REUTERS)“Con cubanísimo coraje, ellos pusieron en jaque a los súper apertrechados, cobardes e ilegales secuestradores del presidente de Venezuela”, dijo el presidente Miguel Díaz-Canel durante el homenaje.Adalberto Roque (via REUTERS)Simpatizantes del Gobierno cubano esperan el paso de la caravana con las urnas de los agentes fallecidos en Venezuela.Ramon Espinosa (AP)Los restos de los soldados, miembros de las fuerzas armadas y agencias de inteligencia cubanas, llegaron la madrugada del jueves al aeropuerto internacional de La Habana.Ramon Espinosa (AP)Los cuerpos de los soldados fueron trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para que la población cubana pueda rendirles tributo.Norlys Perez (REUTERS)El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias también recibió los restos de Fidel Castro en 2016.Norlys Perez (REUTERS)Entre los agentes fallecidos, se encuentran 21 combatientes del ministerio del Interior y 11 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.Adalberto Roque (via REUTERS)Entre las víctimas están dos veteranos, el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, de 67 años, y el coronel Lázaro Evangelio Rodríguez, de 62. En la imagen, soldados cubanos en el homenaje.Adalberto Roque (AP)Personas hacen fila a las afueras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para despedir a los agentes cubanos.Ramon Espinosa (AP)