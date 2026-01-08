Los familiares de presos políticos en Venezuela esperan la liberación, en imágenes

16 fotosAtaque Estados Unidos a VenezuelaLos familiares de presos políticos en Venezuela esperan la liberación, en imágenesEl presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación inmediata de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjerosEl País09 ene 2026 - 00:32CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMiembros de la Policía Nacional Bolivariana montan un cerco frente al centro de detención Helicoide, este jueves.Jesus Vargas (Getty Images)Familiares esperan en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, donde se encuentran detenidos políticos, en Caracas, Venezuela.Cristian Hernandez (AP)Una mujer lleva una camiseta con la imagen de Josnars Baduel, preso político de Venezuela, en Miranda, Venezuela.Gaby Oraa (REUTERS)Familiares de presos políticos esperan la salida de sus seres queridos en la prisión Rodeo I, en Guatire.Matias Delacroix (AP) Rocío San Miguel, detenida en febrero de 2024. Es abogada y defensora de los derechos humanos, directora de la organización Control Ciudadano. Según Amnistía Internacional, ha pasado meses con una fractura tardíamente atendida que debe ser operada. EFELa excarcelación de opositores al régimen chavista era una de las principales demandas de la comunidad internacional.Matias Delacroix (AP)Mujeres se abrazan afuera de la cárcel de El Rodeo.Gaby Oraa (REUTERS)El Gobierno de Delcy Rodríguez no precisó el número de liberados ni los nombres.Gaby Oraa (REUTERS)Martha Cambero, esposa del prisionero Nicmer Evans, a las afueras de la prisión Helicoide.Leonardo Fernandez Viloria (REUTERS)Los presos políticos, José María Basoa y Andrés Martínez Adasne sosteniendo una hoja con sus datos de identificación, en Caracas, Venezuela.Venezolana de Televisión (EFE)El periodista canario Miguel Moreno Dapena, preso político en Venezuela.EFELos familiares llegan a una de las zonas en la que están detenidos algunos presos políticos, en Caracas, Venezuela, este jueves.Cristian Hernandz (AP)Familiares de los presos políticos se abrazan a las afueras del centro penitenciario Rodeo I este jueves, en Caracas.Ronald Peña R (EFE)Atalí Cabrejo, madre de Juan Freites, coordinador del partido opositor Vente Venezuela en La Guaira, al exterior de la prisión Helicoide.Jesus Vargas (Getty Images)En Venezuela había, hasta este jueves, más de 820 presos políticos, de acuerdo a la ONG Foro Penal.Gaby Oraa (REUTERS)Organizaciones civiles vinculadas a la defensa de los derechos humanos exigen una amnistía general ante lo que consideran arrestos “arbitrarios e injustificados”.Ronald Peña R (EFE)