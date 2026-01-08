Ir al contenido
_
_
_
_
América
En directo
16 fotos
Ataque Estados Unidos a Venezuela

Los familiares de presos políticos en Venezuela esperan la liberación, en imágenes

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación inmediata de un “número importante” de personas encarceladas, incluidos tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios
_
_