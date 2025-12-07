La oposición venezolana, atrapada en el todo o nada

La ofensiva de Washington reactiva el fantasma de la caída de Maduro, una expectativa que sigue marcando el rumbo de los rivales del chavismo

Medio mundo especula con un desenlace en Venezuela, pero nadie es capaz de asegurar cuál es. Para unos, el país roza su oportunidad histórica. Para otros, camina hacia una catástrofe. Y para muchos otros, navega un territorio de extremos donde cada matiz se paga como traición. La oposición llega a este punto exhausta después de tantos amagos de cambio, fisurada. Unos juran que el régimen está contra las cuerdas. Otros ven un país hundido en una narrativa de colapso. Otros, quemados por grandes expectativas pasadas, desconfían de la épica y temen que, otra vez, en el juego del todo o nada... Todo acabe en nada.

El control de las expectativas ha sido, de hecho, la gran maldición de la oposición venezolana. Una y otra vez creyó estar a las puertas del cambio. En 2002, cuando Hugo Chávez cayó brevemente. En 2004, con el referéndum revocatorio. En varias elecciones regionales. En las presidenciales de 2012 y 2013. En la victoria parlamentaria de 2015. En las protestas de 2017. En 2019, durante el vértigo del gobierno interino de Juan Guaidó. O en las elecciones de julio del año pasado, cuando Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin mostrar las actas electorales y provocó una nueva reacción internacional.

Cada episodio se vivió como un umbral. Y casi siempre terminó igual: la oposición subestimó la estructura de poder chavista, su disciplina interna, sus redes de intereses y su capacidad de reprimir, fanatizar y movilizar a los suyos, incluso en los peores momentos.

María Corina Machado, hoy la figura con más respaldo social dentro y fuera del país, juega a una sola carta: el todo. Premio Nobel de la Paz, imán político y mediático, es ya la referencia sobre la que Donald Trump y su entorno construyen su mirada sobre Venezuela. Lleva semanas anunciando un quiebre inminente que, dice, desembocará en una transición pacífica. “Venezuela será la envidia del planeta”, prometía hace unos días.

Desde que le dieron el Nobel, María Corina Machado, quien, como su círculo, mantiene un contacto cercano con el secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido una misma idea: “La libertad hay que conquistarla y frente a una tiranía de este tipo requiere fuerza moral, espiritual y física”. Así se lo dijo a este diario tras obtener el premio y lo ha mantenido en todos sus posicionamientos públicos. No ha querido ir más allá ni ha pedido abiertamente un ataque contra Venezuela.

Machado ha impulsado desde hace meses que se corten las fuentes de financiamiento del chavismo, que afectarían a países como Rusia y China. “Esto es un régimen que se ha financiado del narcotráfico, del contrabando de oro, de armas, de seres humanos, del mercado negro, del petróleo. En el momento en que esos flujos comienzan a cerrarse, las estructuras empiezan a crujir”, dijo entonces a EL PAÍS. Asimismo, su núcleo, considerado por otros sectores de la oposición como un sector muy radical, ha insistido en que el caso de Venezuela no puede considerarse como otra Libia, Afganistán o Irak, donde Estados Unidos intervino militarmente.

Machado es de las que defienden que, aun produciéndose una intervención para derrocar a Maduro, el país viviría una transición pacífica. “Venezuela será la envidia del planeta”, prometía hace unos días. Carlos Blanco, uno de sus asesores más cercanos, lo refuerza: “Nunca antes habíamos estado en una posición en la cual hayamos acorralado al régimen como ahora”. Para él, el caos no está por venir: “El caos ya está aquí”.

El Instituto Nobel noruego ha confirmado a EFE que Machado asistirá a la ceremonia de entrega el próximo 10 de diciembre en Oslo. Tras un año en la clandestinidad, si sale de Venezuela, no está claro que pueda volver.

Desde Caracas, Henrique Capriles observa la épica de María Corina con una mezcla de irritación y cansancio. Es uno de los últimos líderes nacionales del viejo antichavismo, hoy silenciado por el régimen y relegado en un debate dominado por gritos más agudos. Su mensaje no es tan atractivo para los grandes titulares: “Esto no se arregla en un día, como dice María Corina”.

Capriles rechaza de plano la vía militar: “La solución tiene que ser política. Que Maduro no haya cumplido con los acuerdos anteriores no nos convierte en partidarios de la guerra”. Sin pasaporte desde 2024 —el régimen se lo anuló tras las elecciones— Capriles denuncia un ambiente en el que discrepar se volvió sospechoso. “Hay un equipo de propaganda que quiere hacerte creer que si no estás con María Corina, estás con Maduro, y eso es inaceptable”. Para él, lo que se necesita no es un cataclismo, sino una negociación. Y lanza un disparo hacia el corazón del discurso de Machado: “Si mañana Trump pasa página y se olvida de Venezuela, se quedan sin teoría del todo”.

Pero Trump, de momento, no pasa página. El republicano lleva semanas mirando de frente a Venezuela, apretando cada día una tuerca nueva, mientras amaga con un posible diálogo. Washington considera al chavismo un adversario geopolítico desde antes de Maduro, pero la actual escalada de presión —retórica, militar e imprevisible— ha planteado todo tipo de escenarios: desde la inminente caída del chavismo, tras 26 años en el poder, hasta el riesgo de un choque violento con consecuencias incontrolables.

Muchos análisis internacionales contemplan a Venezuela a través de crisis e intervenciones pasadas y lejanas. “Entre la transición ejemplar y el estallido violento hay una infinidad de grises”, advierte la politóloga Carmen Beatriz Fernández. “Estos análisis tienden a ver a Venezuela como un país del tercer mundo, armado, violento, pero Venezuela tuvo muchos años de vida democrática. Esa memoria, lastimada, pero existente, sigue allí”. Fernández se inclina por una transición “medianamente ordenada”, y no el apocalipsis que tantos dan por hecho.

En ese paisaje irrumpe Diego Bautista Urbaneja, escritor, académico, observador de largo aliento. No se deja seducir por la épica del quiebre ni por las señales que parecen anunciarlo. “Es difícil desentrañar lo que se aproxima, pero esto va a continuar”, advierte. Para él, Estados Unidos no empuja un desenlace, sino un asedio prolongado, una secuencia de presiones que mantendrá las expectativas infladas y frustrará a quien espere un derrumbe inmediato. De nuevo, el laberinto en el que vive la oposición. “Las expectativas seguirán altas todo el tiempo y la gente tendrá que irse acostumbrando”.

En el extremo menos combativo aparece Timoteo Zambrano, el opositor que eligió quedarse en el carril institucional cuando casi todos abandonaban la autopista. La otra oposición lo llama “alacrán”. Zambrano insiste en que lo que vive Venezuela no es el preludio de una transición, sino “un proceso de agresión”. Y, como el chavismo, señala las intenciones de Trump: “Quiere ser el administrador de nuestro petróleo y nuestro gas y ser él quien se lo venda al mundo”. Zambrano habla de “guerra psicológica” y de un país que, pese a su fractura, “está unido contra la invasión”. Y confía en que, al final, se impondrán “el diálogo y la diplomacia”.

La oposición venezolana se mueve así entre la impaciencia, el miedo al derrumbe y la fe en una transición incierta. Sostienen cada uno un libreto y sospechan de los otros. Todos hablan de un posible final, pero no del mismo final. Y la pregunta ya no es solo si Maduro caerá, sino si la oposición será capaz de reconocerse entre sí cuando ese momento llegue. Si es que llega.