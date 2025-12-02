Haití aprueba una ley para celebrar elecciones por primera vez en una década

El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití aprobó el lunes por la noche la ratificación de una ley electoral para celebrar elecciones generales. El presidente del organismo, Laurent Saint-Cyr, anunció el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo de Ministros que despeja la ruta para los primeros comicios presidenciales desde 2016, que ganó el último presidente, Jovenel Moïse, asesinado en 2021. “Al dar este paso decisivo, manteniendo nuestro pleno compromiso con el restablecimiento de la seguridad, reafirmamos nuestra dedicación a reencaminar a Haití hacia la legitimidad y la estabilidad democráticas”, escribió en sus redes sociales.

El CPT ha aprobado un decreto electoral que permite despejar la ruta para unas elecciones libres y transparentes para elegir un presidente en Haití, el principal encargo del organismo, respaldado por la Comunidad del Caribe (Caricom), desde su creación en marzo de 2024. Sin embargo, la inestabilidad política sin precedentes que sufre el país —que ha cambiado tres veces de primer ministro en los últimos años— y la crisis de seguridad habían alejado el escenario para que la CPT lograra su cometido. Además, la credibilidad del grupo quedó fuertemente dañada no solo por las quejas ante la falta de resultados, sino también por la implicación de tres consejeros en un escándalo de corrupción.

Con la aprobación de la misiva, el Gobierno de transición de Haití podrá convocar un calendario electoral oficial. “Debemos finalmente ofrecer al pueblo haitiano la oportunidad de elegir libre y responsablemente a quienes lo dirigirán”, apuntó Saint-Cyr, quien ha felicitado a los miembros del CPT y al Gobierno por los resultados.

Aunque todavía queda un tortuoso camino por delante, la esperanza de volver a votar y retomar el camino hacia la transición llega a Haití 20 meses después de que renunciara su último primer ministro, Ariel Henry, quien sumió el cargo en 2021, tras el asesinato del entonces presidente Jovenel Moïse a manos de mercenarios colombianos. Henry salió del cargo en medio de las amenazas de otro magnicidio, entre los reclamos de la población para que interviniera una misión de la ONU en la crisis de seguridad, y entre las peticiones de las pandillas para que renunciara a cambio de una tregua para frenar los secuestros, homicidios y violaciones que realizadas a plena luz del día. Desde entonces, los nueve miembros del CPT se habían convertido en la base política de Haití, rotando entre ellos la presidencia.

El último primer ministro designado por el grupo, Alix Didier Fils-Aimé, estuvo rodeado de polémica después de que Estados Unidos sancionara a un miembro del CPT, Fritz Alphonse Jean, en lo que él denunció que era un intento por influir en la política haitiana. “Las decisiones del Consejo Presidencial de Transición son de nuestra soberanía nacional”, recalcó Alphonse Jean en una rueda de prensa en Puerto Príncipe.

Tres de los siete miembros del consejo con poderes de voto no estuvieron presentes en la reunión del lunes, donde se aprobó la ley electoral, incluido Jean, según un comunicado de la agencia AP que cita al periódico Le Nouvelliste. El CPT planea celebrar la primera ronda de votaciones en agosto y la ronda final en diciembre del próximo año. Sin embargo, la crisis de violencia de las pandillas podría retrasar la cita electoral. La fecha límite para que el CPT abandone la administración presidencial del país y de paso a un gobierno democrático es el próximo 7 de febrero.