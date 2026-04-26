Videoanálisis | Canibalismo político

Para la periodista Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, el Gobierno de Gustavo Petro muestra un patrón de luchas intestinas en las que se terminan revelando aparentes delitos. Explica que, tras perder poder, varios altos funcionarios “acuden a la denuncia para desprestigiar al que antes encubrían”, y usan espionaje, amenazas o filtraciones. El reciente caos de Angie Rodríguez repite lo que ha pasado con Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, o Laura Sarabia, embajadora en Londres. “Fuego amigo, le llaman, pero es canibalismo, y son delitos que apenas empiezan a ser investigados”, afirma Calderón, quien se pregunta por la actitud pasiva y el silencio del presidente antes estos casos.