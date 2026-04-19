El ratón a cuidar el queso

Para la periodista Diana Calderón, directora de Hora 20 de Caracol Radio, que Daniel Quintero sea el virtual nuevo superintendente de Salud “responde a un cálculo político” del presidente Gustavo Petro. Recuerda que la Fiscalía ha acusado formalmente al exalcalde de Medellín por corrupción, y que Quintero no tiene experiencia en el sector salud aparte de resultados negativos en las entidades de ese tipo cuando dirigió la capital antioqueña. “El presidente le da un golpe directo a la credibilidad institucional y sigue jugando con la salud de los ciudadanos”, concluye. “No solo no tiene problemas en gobernar con quienes están incursos en procesos penales, sino que además los privilegia”.