Petro acude al llamado de Pedro Sánchez en plena campaña entre su sucesor y la derecha

Gustavo Petro acude al llamado del presidente español, Pedro Sánchez, para participar esta semana en la cumbre progresista de Barcelona, en plena campaña electoral para elegir su reemplazo como presidente de Colombia. Allí, a menos de cuatro meses de entregar el poder y en un encuentro que se presenta como una alternativa a la agenda geopolítica e ideológica de Donald Trump, alternará con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Claudia Sheinbaum –en su primer viaje fuera de América–; o de Uruguay, Yamandú Orsi.

El primer mandatario de izquierdas de la Colombia contemporánea participará el viernes en un panel académico en la Universidad de Barcelona y se reunirá con Sánchez, mientras que el sábado dará un discurso en la Movilización Progresista Global, estará en la plenaria y también se prevé que participe junto a otra docena de presidentes en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, “con el objetivo de defender los principios y valores de la democracia, el multilateralismo, y el respeto al orden internacional basado en reglas”, según ha informado el Gobierno de España.

El anfitrión Sánchez y el brasileño Lula son los principales promotores de la Movilización Progresista Global, que convoca a líderes del socialismo, el mundo sindical y centros de pensamiento progresistas con el propósito de facilitar la cooperación entre organizaciones socialdemócratas, socialistas y laboristas de distintos países. Es también la respuesta de la izquierda democrática para ofrecer una alternativa a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha que avanzan posiciones en distintos lugares. La defensa del multilateralismo es otra de las principales banderas, lastrada por guerras como las de Irán y Ucrania, o la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Sánchez, que ha coincidido con Petro en denunciar con insistencia la masacre de Gaza, reivindica el derecho internacional y se ha opuesto al ataque a Teherán.

También fueron Sánchez y Lula, que derrochan sintonía, los que rescataron el pasado noviembre sobre la hora, con su asistencia, la deslucida cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac, celebrada en la ciudad colombiana de Santa Marta, un puerto sobre el Caribe. Petro, que ha buscado posicionarse como un líder del progresismo, de alguna forma les devuelve el favor a sus aliados, aunque lo hace después de haber sellado una tregua inesperada con Trump, después de casi un año en colisión permanente. El colombiano y el estadounidense enterraron el hacha con una reunión en la Casa Blanca a principios de febrero, al final de la cual cambiaron los insultos habituales por un sorprendente intercambio de elogios. Petro, sin embargo, todavía trabaja para salir de la lista de sancionados por el Tesoro norteamericano. “No se trata de una reunión anti-Trump”, ha matizado la mexicana Sheinbaum este jueves.

Además del presidente de Colombia, a la cita de España acudirán otras de las figuras más destacadas del Pacto Histórico, el partido de Gobierno, como la senadora María José Pizarro y la exministra de Ambiente Susana Muhamad. “La cumbre de Barcelona va a discutir un espectro amplio de temas, que tienen que ver con la defensa de la democracia en tiempos en donde el autoritarismo y la extrema derecha se están tomando las democracias del mundo”, explica por teléfono Muhamad, muy insertada en los circuitos de diplomacia ambiental desde que presidió la COP16 de biodiversidad celebrada en Cali. “Va a trabajar sobre los temas climáticos, de liderazgo político y las redes que debemos construir para tener una gran fuerza progresista que pueda defender la democracia, en estos tiempos de emergencia del autoritarismo y el fascismo”, añade.

La Movilización Progresista Global también será un espacio para construir alianzas en el ámbito internacional, apunta Pizarro. “Sobre todo cuando en Colombia se dará la gran disputa con la ultraderecha, y la posibilidad de seguir avanzado en la construcción de una Colombia de oportunidades”, destacó en un mensaje con acento electoral en sus redes sociales. La senadora es también la jefa de campaña de Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que aparece primero en todas las encuestas presidenciales. El segundo lugar se lo intercambian Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente de derecha Álvaro Uribe, y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. El próximo 31 de mayo será la primera vuelta, y si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta el 21 de junio.

El propio Cepeda, que promete una continuidad del proyecto político de Petro, también se ha reunido con varios de los líderes progresistas que estarán en Barcelona. En campaña ha viajado a Brasil para visitar a Lula y a México en dos ocasiones para encontrarse con Sheinbaum, los dos grandes países latinoamericanos gobernados por la izquierda. También se reunió en enero con Pedro Sánchez en Madrid, un viaje en el que lo acompañó la senadora Pizarro. Ese lustre internacional tiene antecedentes en la campaña de Petro hace cuatro años. En ese entonces, el candidato de la izquierda visitó al papa Francisco en el Vaticano, se reunió con el economista francés Thomas Piketty, fue invitado a la posesión en Chile de Gabriel Boric –otra de las figuras presentes en Barcelona, ya como expresidente– e intercambió guiños con el mexicano Andrés Manuel López Obrador. También, como Cepeda, se reunió con Sánchez en Madrid, un encuentro que se repetirá este viernes ya en el ocaso de su cuatrienio.