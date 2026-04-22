Una ventana a la pederastia en Colombia

Al Vaticano fueron entregados los casos de abuso sexual a menores recopilados por este diario en América Latina. De Colombia fueron 8 testimonios contra 13 clérigos

Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

En 2018, EL PAÍS puso en marcha una investigación sobre la pederastia en la Iglesia católica española y recibió información de 34 casos de abuso sexual a menores por parte de sacerdotes. Ese primer reportaje significó empujar una puerta a un universo de víctimas abrumador. Después del primer informe algo se activó entre quienes lo sufrieron en silencio y soledad y comenzaron a llegar las historias. Como dijo Andrés, una de las víctimas en la radio colombiana este martes, se sintió escuchado. Los periodistas atendieron un millar de testimonios, recibieron correos, verificaron información y no solo publicaron, también entregaron las denuncias al Vaticano para que responda a las víctimas. Ocho años después de ese primer reportaje, la investigación contabiliza 3.084 víctimas y testimonios que acusan a 50 clérigos. En este, el sexto informe, se extiende a América Latina.

Los hallazgos son dolorosos en una región particularmente católica y donde muchos ciudadanos vulnerables han visto a la iglesia como un lugar de refugio ante la pobreza y los conflictos armados. De acuerdo con la investigación publicada esta semana, se recibieron 21 testimonios de ocho países de América Latina contra 24 acusados. Más de la mitad de ellos, ocurridos en Colombia.

Se trata, hasta ahora, de ocho testimonios que acusan a 13 sacerdotes y religiosos del país, con una particularidad en al menos de tres de ellos: las víctimas lo habían denunciado ante las autoridades de la Iglesia en Colombia y no tuvieron ninguna respuesta. Uno de los testimonios más estremecedores es el de Marko Rakower, que sufrió abusos cuando era adolescente. “Me acuerdo de que la tercera vez que fui a las sesiones de preparación, el cura se acercó y empezó a besarme en los labios. Yo estaba tenso. Congelado”, narró a EL PAÍS. Días después el mismo sacerdote lo besó de nuevo, metió sus manos debajo de su pantalón y tocó sus partes íntimas. Eso pasó dos o tres veces más.

Historias como esta también han sido documentadas por los periodistas independientes Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán que se han enfrentado judicialmente a la negativa de la Iglesia a entregar más información y obtuvieron una sentencia de la Corte Constitucional para que la institución religiosa entregue los archivos secretos. Su investigación habla de al menos 800 sacerdotes denunciados por abusos sexuales a niños en Colombia.

Los casos que llegaron al mailabusosamerica@elpais.es, cuyo buzón sigue abierto, se entregarán al Vaticano sin revelar la identidad de las personas que han aportado su testimonio. Esos datos solo se entregarán a las autoridades eclesiásticas cuando abran una investigación, y solo si los interesados dan su consentimiento. Aquí, una selección de los reportajes e informes de la investigación sobre pederastia:

‌EL PAÍS entrega en el Vaticano un informe con 24 acusados de pederastia en la Iglesia en América

Más de la mitad de los casos se sitúan en Colombia y el resto, en Argentina, Bolivia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México y Venezuela.

‌El difunto cardenal Pedro Rubiano, acusado por abusos sexuales en Colombia

El denunciante, que figura en la investigación de EL PAÍS, afirma que informó por escrito a la arquidiócesis de Bogotá en 2021 y nunca recibió una respuesta.

‌Los manuscritos de Charagua

El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que ha tenido acceso EL PAÍS.

‌La investigación de EL PAÍS eleva ya a más de 3.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española

‌La lista con los 87 acusados por pederastia en la Iglesia española en el quinto informe de EL PAÍS

‌A partir de esta semana, y hasta el final de la campaña presidencial, enviaremos un segundo boletín semanal, que llegará los viernes. En él, Juan Esteban Lewin, el redactor jefe de EL PAÍS en Colombia, compartirá con ustedes un análisis de lo que ocurre en el proceso electoral: las tendencias que lo marcan, las cifras que lo explican, las emociones que se disputan.

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