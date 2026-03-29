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América Colombia
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Podcast | ¿Estamos listos para la electrificación total de los carros?

El mundo se mueve a fuentes de energías limpias y cada vez hay más carros eléctricos en el mundo y en Colombia

Roberto Pombo
Bogotá -
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El mundo se mueve a fuentes de energías limpias y cada vez hay más carros eléctricos en el mundo y en Colombia. Sin embargo, las estaciones de carga no son suficientes. ¿Cuáles son los retos de la movilidad eléctrica en Colombia?

Para este capítulo hablamos con Alberto Telch, director de Marca Volvo Cars Colombia; con María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de Transmileno; con Sylvia Escovar, miembro de junta directiva de la Organización Terpel; con Santiago Ortega, director de Innovación en Emergente Energía Sostenible; y con Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá.

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