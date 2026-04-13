La conferencia para abandonar los combustibles fósiles que se celebrará en Colombia puede ser una victoria climática inesperada

La suma del PIB de los 85 países que podrían apoyar una hoja de ruta para eliminar gradualmente el carbón, el gas y el petróleo es superior a la de Estados Unidos. Podría causar un gran impacto en los mercados financieros

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La guerra de Irán también es una guerra climática. Más allá del terrible costo humano, las interrupciones en el suministro de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos que está causando la guerra son un duro recordatorio de los riesgos inherentes de basar la economía mundial en los combustibles fósiles. Los aviones de combate y misiles que se usan en la guerra, así como los petroleros, refinerías y edificios que se destruyen, representan millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que agravan aún más el equilibrio climático del planeta, que, de por sí, ya está “muy cerca” de un punto de no retorno catastrófico. Después de alcanzarlo, dicen los científicos, el calentamiento global descontrolado no podría detenerse. Aun así, los líderes de los Estados petroleros de todo el mundo siguen haciendo todo lo posible para evitar un cambio de rumbo que es urgentemente necesario.

Ahora un rayo de esperanza apenas perceptible podría estar asomando en el horizonte. A pesar de que en la conferencia climática de Naciones Unidas (ONU), la COP30, que se celebró el pasado noviembre en Brasil, los petroestados vetaron los llamamientos a desarrollar una hoja de ruta para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, los 85 países que quedaron del lado ‘perdedor’ podrían darle la vuelta a la situación pronto.

Muchos de estos Gobiernos se reunirán en Colombia los próximos 28 y 29 de abril durante la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles. Un dato crucial es que esta conferencia no se regirá por las normas de la ONU, que exigen consenso, sino por mayoría, evitando así que un puñado de países sabotee el progreso. Además, el terreno subyacente de esta conferencia ya no será principalmente político, sino económico: las implacables fuerzas del mercado que moldean la economía mundial, incluida la posible aparición de una superpotencia económica de facto.

La conferencia se celebrará en Santa Marta y está copatrocinada por Colombia y Países Bajos, una alianza cargada de simbolismo. Colombia es el quinto mayor exportador mundial de carbón y Royal Dutch Shell, del país europeo, es una de las mayores petroleras mundiales. El objetivo de la conferencia es empezar a trazar la hoja de ruta que los países petroleros bloquearon en la COP30. Los Gobiernos que conforman una “coalición de los dispuestos” compartirán planes para la transición de sus economías, alejándolas del petróleo, el gas y el carbón, sin dejar atrás a los trabajadores y a las comunidades. A ellos se unirán activistas climáticos, líderes indígenas y sindicales y otras voces de la sociedad civil que compartirán planes concretos para convertir el objetivo abstracto de eliminar gradualmente los combustibles fósiles en una realidad práctica.

La misión es acordar “soluciones viables” que se puedan perfeccionar en reuniones de seguimiento para que los Gobiernos las pongan en práctica. Uno de los enfoques será cómo eliminar gradualmente los 7 billones de dólares anuales que los Gobiernos gastan actualmente en subsidiar combustibles fósiles, pero sin perjudicar a las comunidades, trabajadores y bases impositivas que dependen de estos subsidios.

El arma secreta de la “coalición de los dispuestos” que se reunirá en Colombia es su potencial para funcionar como una superpotencia económica. En la COP30, al menos 85 países respaldaron la hoja de ruta global para abandonar gradualmente los combustibles fósiles, incluyendo Alemania, el Reino Unido, Francia y España, las tercera, sexta, séptima y duodécima economías más grandes del mundo. Los principales países del sur global, Brasil y México —la décima y decimotercera economías mundiales— también respaldaron la medida.

El producto interno bruto combinado (PIB) de esos 85 países asciende a 33,3 billones de dólares. Es una cifra superior a los 30,6 billones de dólares del PIB de Estados Unidos, la mayor economía del mundo, y considerablemente mayor que los 19,4 billones de dólares del PIB de China, la segunda economía más grande del mundo.

Ese peso económico otorga a esos 85 países una enorme influencia. Si esta conferencia logra trazar una hoja de ruta creíble para eliminar gradualmente los combustibles fósiles, podría causar un gran impacto en los mercados financieros, los ministerios gubernamentales y las altas esferas empresariales de todo el mundo. “Una coalición de esa magnitud que señale su intención de dejar atrás los combustibles fósiles enviaría un mensaje inequívoco: la era del petróleo, el gas y el carbón está llegando a su fin, y las inversiones inteligentes están cambiando”, dijo en una entrevista Mohamed Adow, director de la organización sin fines de lucro Power Shift Africa.

El dinero llama al dinero. Si una gran parte de la economía mundial anuncia su intención de abandonar los combustibles fósiles —y presenta planes convincentes para lograrlo—, los inversores privados y los planificadores gubernamentales de todo el mundo tendrían que preguntarse si invertir más dinero en la exploración de petróleo les dejaría con activos varados prácticamente sin valor. Igual pasaría con la minería del carbón o el gas.

Algo muy similar ocurrió después del Acuerdo de París de 2015. Cuando los Gobiernos se comprometieron a limitar el aumento de la temperatura “muy por debajo” de los 2 °C, los líderes del sector público y privado redujeron la expansión de los combustibles fósiles e impulsaron las inversiones en energías renovables. Antes del Acuerdo, el planeta se encaminaba hacia un catastrófico aumento de 4 °C. Cinco años después, la curva de las emisiones se había inclinado hacia un futuro de 2,7 °C, todavía demasiado alto, pero un gran paso en la dirección correcta y prueba de que el cambio es posible.

La balanza podría inclinarse aún más si California se uniera a esta “coalición de los dispuestos”. Si se suman los 4,1 billones de dólares del PIB de California a los 33,3 billones de dólares de los 85 países que respaldaron la hoja de ruta en la COP30 (y se restan esos 4,1 billones del resto de la economía estadounidense), se obtiene una superpotencia económica con un valor de 37,4 billones de dólares, no muy lejos de los 50 billones del PIB combinado de Estados Unidos y China. El gobernador de California, Gavin Newsom, de quien se espera que se presente a la presidencia en 2028, ha dado todas las señales de querer ser visto como un líder climático mundial. En una rueda de prensa multitudinaria en la COP30, Newsom señaló que durante sus siete años como gobernador, California pasó de ser la sexta economía más grande del mundo a la cuarta, incluso cuando dos tercios de su electricidad provenían de fuentes no contaminantes.

La conferencia sobre la Transición Justa subraya un punto que a menudo se pasa por alto en el discurso habitual sobre el cambio climático: la inmensa mayoría de la población mundial —entre el 80 y el 89 %— quiere que sus Gobiernos adopten medidas más contundentes contra el cambio climático. Los científicos han dejado claro desde hace tiempo que la eliminación gradual de los combustibles fósiles es imprescindible para limitar el calentamiento global a un nivel que nuestra civilización pueda soportar. Esta conferencia es una oportunidad para cambiar el enfoque y comenzar esa tarea urgente.