Colombia en consultas, con un Petro más vital

A escasos tres meses de la primera vuelta presidencial para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro -el 31 de mayo de 2026- el mandatario de izquierda se encuentra más vital que nunca.

Después de mucha algarabía y hostilidad mediática de la radicalidad opositora, que pedía a grito herido y megáfono en mano “Trump, haz lo tuyo”, sucedió todo lo contrario. Petro fue invitado a la Casa Blanca, recibido con honores en Washington y reconocido por Trump como un presidente legítimo y necesario, en el marco de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional. Todo eso es historia.

Ahora, sin visa y en la Lista Clinton, el mandatario actúa convencido de que sí es “great” -genial-, como le escribió Trump en la dedicatoria de un libro de su autoría. Volvió además recargado, rejuvenecido, más despierto, con una nueva narrativa de lucha contra el narcotráfico y en defensa de la soberanía y la dignidad, dispuesto a reelegir su proyecto político del cambio, unir a sus correligionarios e imponer a su sucesor.

La derecha mientras tanto alimenta a una Paloma, de la que no sabe si será capaz de alzar vuelo después de la consulta del próximo 8 de marzo, y acaricia a un abogado ultraconservador, sintonizado con la nueva tendencia de los therian, que se autopercibe como tigre, anda metido en una jaula de cristal y permanece atado a un lazo de escándalos del pasado, que incluye defendidos hoy encarcelados, como David Murcia Guzmán, el legendario dueño de la desaparecida pirámide financiera DMG.

Un tigre que espera, en medio de la campaña presidencial, el desarrollo de la captura y juicio que probablemente le hará una corte de Estados Unidos a otro de sus defendidos: Alex Saab, el barranquillero multimillonario que se convirtió, supuestamente, en el mayor testaferro de Maduro, y a quien los fiscales y jueces norteamericanos esperan convertir en testigo estrella para condenar al defenestrado presidente de Venezuela.

La renovada vitalidad de Petro, después del 3F en la Casa Blanca, ha sido más notoria en las calles, donde convocó a sus bases para defender el salario mínimo vital de dos millones de pesos -545 dólares aproximadamente- que un magistrado de la Corte Constitucional suspendió, dándole al Gobierno una herramienta poderosa para agitar la bandera de la equidad, la solidaridad y la justicia social. Con su decisión, el magistrado contribuyó a consolidar la narrativa de Petro de un bloqueo de las altas cortes y el Congreso a su agenda progresista. Además, le dio al Gobierno oxígeno puro en medio del debate electoral. Petro, fiel a su tradición, convirtió lo que parecía una derrota en una abrumadora victoria política.

En el último mes las redes sociales se inundaron de videos de soldados, policías y médicos residentes celebrando su nuevo salario, lo cual les significó elevar su calidad de vida y el de sus familias. Y en el Carnaval de Barranquilla, donde todo el mundo goza, se popularizó una frase que tronó como himno de batalla: “Solo Petro en esta mondá”. Por ello, la derecha pensó en los votos y se decidió a superar los vetos. Y aplicó la máxima de la sabiduría popular: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Los candidatos y líderes de opinión de la extrema derecha, que antes habían atacado el mencionado incremento, se vieron obligados a cambiar de parecer. Dieron una voltereta olímpica para no hundirse electoralmente.

El pasado jueves, en la Plaza de Bolívar, un Petro eufórico firmó ante sus seguidores el nuevo decreto, manteniendo el aumento del 23%. Con el lema “ni un peso atrás”, el Gobierno convocó a las bases y ganó mayores espacios. Un lema que, en medio de las consultas y las disputas para definir el candidato de Petro, debería mutar a “ni un voto atrás”, y pensar en la unidad, porque lo peor que le podría pasar al Gobierno es que llegara la división y se hundiera la posibilidad de la continuidad del proyecto del cambio. En la historia de Colombia ya ha sucedido. En 1946 Jorge Eliécer Gaitán lanzó su candidatura, dividió al liberalismo, y el conservador Mariano Ospina derrotó a Gabriel Turbay, que era el candidato oficialista.

Una reedición de ese escenario sería una verdadera catástrofe para la izquierda. El gran reto de Petro es impedirlo. Por ello, suenan las alarmas en la izquierda ante la decisión del candidato Roy Barreras, un viejo zorro de la política que con el 1% en las encuestas insiste en participar en una consulta para definir su candidatura. Su argumento es que él es el candidato de Petro, lo que significa un enorme reto a Iván Cepeda, quien está por encima del 30% en los estudios de opinión y lleva la delantera en la construcción de una percepción como el candidato oficialista. Roy, para la izquierda radical, es un caballo de Troya, al que acusan de desleal. En consecuencia, han llamado a abstenerse de votar la consulta en la que Roy participa. El propio presidente ha dicho que no la votará.

Lo que suceda el 8 de marzo marcará el verdadero inicio de la campaña presidencial. Quienes ganen en esos escenarios estarán en el tarjetón presidencial en primera vuelta, donde competirán con otros candidatos, la mayoría sin ninguna posibilidad. Cepeda irá a primera vuelta y desde ya tiene las mayorías. Hoy tiene asegurado su paso a la segunda vuelta, pero en política lo único cierto es lo que ya sucedió. Y en Colombia la coyuntura cambia en horas. Mientras Roy insista en su estrategia, la derecha puede soñar con una repetición del escenario de 1946. Roy no es Gaitán, ni es un pueblo, pero su capacidad de daño, si insiste en dividir, será demoledora.

Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Paloma Valencia y otros candidatos buscarán también llegar a la segunda vuelta. ¿Cuál será el factor que decidirá el voto? La narrativa cambia a diario. Petro será el gran elector y de él depende que Cepeda pase a segunda vuelta. Su voluntad de abstenerse en las consultas puede entenderse como el espaldarazo total a Cepeda. ¿Pero, qué pasa si Roy no apoya al candidato del oficialismo? Ese valor electoral depende de cuántos votos obtiene en su consulta. Si se cumple el mandato de abstención y no pasa de un millón de votos, tendrá que cambiar de estrategia y honrar su palabra. Pero los votos de Cepeda hoy no alcanzan para ganar en primera vuelta, y por ello necesita sumar cuatro millones de electores provenientes de otras corrientes. Es una tarea titánica y Roy será fundamental.

En la derecha las cosas tampoco son fáciles. Dependiendo de si Paloma Valencia gana la consulta de la derecha con un abultado resultado, Uribe decidirá si la apoya o se va definitivamente con otro candidato, que tampoco parece ser el Tigre, quien de ganar se devoraría al uribismo.

Lo importante de todo cuanto está sucediendo es, además, constatar que contrario a lo que pregonaba la oposición hace meses, el calendario electoral se está cumpliendo sin contratiempos, la democracia se consolida, las elecciones se realizarán en paz gracias a las Fuerzas Armadas, la Registraduría y la Procuraduría están preparadas para la jornada, sumado a que cientos de veedores internacionales están arribando y los colombianos se alistan para definir el nombre del sucesor de Gustavo Petro, quien, durante su mandato no modificó la Constitución, no se perpetuó en el poder ni convirtió a Colombia en otra Venezuela. Tampoco destruyó la economía, terminó capturado ni destituido por Estados Unidos, como pedía en Washington una rabiosa oposición de extrema derecha.