Hora 20 y EL PAÍS en elecciones: cómo se financian las campañas políticas en Colombia
Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conducen el programa, que trae las revelaciones de varios aspirantes presidenciales sobre sus fuentes de financiación, y un panel con expertos
Mauricio Cárdenas, Claudia López, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo son algunos de los aspirantes presidenciales que explican este martes, a partir de las 19 horas, a la alianza entre Hora 20 de Caracol Radio y EL PAÍS cómo han financiado su campaña. Seis semanas antes de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo, Diana Calderón y Juan Esteban Lewin conducen un programa sobre el delicado asunto. Además de una entrevista con Nicolás Liendo, oficial del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), cuatro expertos y protagonistas de campañas debaten cómo es y cómo debería ser esa financiación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.