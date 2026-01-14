Nueva tarifa de TransMilenio: de cuánto es el aumento, a partir de cuándo aplica y la polémica entre Petro y Galán al respecto

El alza en la tarifa de TransMilenio ha afecatdo a miles de usuarios este miércoles. El costo de usar el sistema de transporte público de Bogotá para 2026, fijado por el Gobierno local en 3.550 pesos, supone un encarecimiento del 10,94% respecto al año anterior. Su entrada en vigor ha encendido el último desencuentro entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: mientras el Distrito considera que la tarifa definitiva, un alza mayor al 7,8% calculado inicialmente, obedece a un ajuste necesario tras el alza del salario mínimo decretado por Petro en diciembre, el Gobierno nacional exige conocer el análisis técnico que respalda a la decisión.

Nueva tarifa de TransMilenio: ¿De cuánto es y a partir de cuándo aplica?

El costo del transporte en TransMilenio será de 3.550 pesos por viaje a partir del 14 de enero, un aumento de 350 pesos respecto al costo de 2025. La nueva tarifa unificada aplica para la red completa e incluye tanto las rutas de autobuses urbanos (TransMiZonal), como la línea de teleférico (TransMiCable) de Ciudad Bolívar, al sur de la capital. Los pasajes gratuitos para adultos mayores, personas con discapacidad y beneficiarios de los subsidios del Sisbén A y B se mantendrán, lo mismo que los 8.000 pesos del costo de la tarjeta Tullave para acceder al sistema.

¿Cómo se fijó el aumento al TransMilenio?

En noviembre de 2025, el Distrito proyectó un aumento de 250 pesos en la tarifa de TransMilenio para 2026, un alza de 7,8%. El cálculo contemplaba una inflación del 5,3%, las subidas en los combustibles y, sobre todo, un aumento del 11% en el salario mínimo para 2026. Tras el sorpresivo decreto de Petro para elevar el salario mínimo en 23,8% hasta fijarlo en dos millones de pesos, el Distrito recalculó la tarifa y añadió cien pesos más al costo del viaje, para un total de 350 pesos.

María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, detalló en un video compartido en las redes sociales del sistema de transporte que el ajuste funcionará para poder mantener el equilibrio entre ingresos y costos y como un mecanismo para obtener por vía tarifaria unos 100 millones de pesos de los 150.000 millones adicionales necesarios para la operación de TransMilenio: “Eso se hubiera quedado así si no hubiera pasado nada con el salario mínimo y nosotros hoy estaríamos hablando de una tarifa de 3.450 pesos; sin embargo, la primera semana el Gobierno Nacional anuncia que el salario mínimo no va a crecer 11%, sino más de 23%, eso hace que para poder prestar el servicio durante todo 2026 necesitemos cerca de 150.000 millones adicionales”.

Si bien las leyes facultan al Distrito para establecer las tarifas del transporte público urbano, el Ministerio de Transporte ha exigido el desglose detallado del análisis técnico que sustenta el aumento dos días antes del ajuste tarifario. Al respecto, Galán ha respondido con un video corto en redes sociales donde respalda la subida y la vincula directamente con el aumento al salario mínimo: “El sistema de transporte público de Bogotá tiene 35 mil trabajadores, muchos de ellos con una remuneración vinculada al salario mínimo. Por eso, es inevitable que la tarifa del transporte público suba. Y no es sólo en Bogotá, sino en la mayoría de ciudades del país. Estamos listos para buscar soluciones, pero el Gobierno Nacional debe responsabilizarse de sus decisiones”, escribió Galán la tarde del martes en su cuenta de X, antes Twitter.