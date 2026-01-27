Un herido de bala en un incidente con la Patrulla Fronteriza en Arizona

Los bomberos han trasladado a la persona herida, que se encuentra en estado crítico, a un centro hospitalario. El FBI participa en las investigaciones

Una persona ha resultado herida de bala en un incidente con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Arizona el martes, según una portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Pima.

La persona, cuya identidad no ha sido revelada, recibió un disparo en el sur del condado de Pima, que incluye Tucson y está ubicado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, alrededor de las 7.30 de la mañana, según un comunicado del Distrito de Bomberos de Santa Rita. Según dicho documento, personal del cuerpo de bomberos y de American Medical Response brindaron atención médica a la persona en el lugar de los hechos y luego esta fue trasladada en estado crítico en un helicóptero a un centro hospitalario.

“Pedimos a la comunidad que mantenga la paciencia y la comprensión mientras avanza esta investigación”, ha dicho el departamento del sheriff de Pima. Añadió que se “examinarán a fondo todos los aspectos del incidente; sin embargo, estas investigaciones son complejas y requieren tiempo”. El FBI está participando en las pesquisas de lo ocurrido.

El Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la Patrulla Fronteriza, no ha respondido de inmediato a la solicitud de comentarios de la cadena NBC, que adelantó la noticia.

Arivaca, la comunidad situada a unos 16 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México donde tuvo lugar el incidente, es una zona de paso frecuente para los migrantes y también ha sido escenario de enfrentamientos entre los defensores de los migrantes y la Patrulla Fronteriza.

El suceso se produce en medio de una oleada de protestas por todo el país por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de los agentes migratorios. El sábado pasado, el enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió por los tiros que le dispararon los agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaba ayudar a una mujer que era rociada con gas pimienta. El 7 de enero, Renee Good, también de 37 años, murió tiroteada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando intentaba alejarse de los agentes.

El presidente, Donald Trump, declaró el martes que se estaba llevando a cabo una “gran investigación” sobre el asesinato de Pretti, enfermero de cuidados intensivos, a manos de agentes federales en Minneapolis. “Quiero ver la investigación. La estaré supervisando y quiero que sea una investigación muy honorable y honesta. Tengo que verla yo mismo”, dijo el presidente al salir de la Casa Blanca.

El republicano ha dado un giro en su posición ante la muerte de Pretti después de que su Administración fuera ampliamente criticada, incluso por republicanos, por haber defendido la actuación de los agentes. Trump relevó al responsable de las operaciones contra los migrantes en Minneapolis, Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, defensor de los métodos más agresivos en las redadas, y los sustituyó por el zar de la frontera, Tom Homan, uno de los ideólogos de su campaña de deportaciones.

Los demócratas Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar, miembros de la Cámara de Representantes, emitieron un comunicado este martes en el que acusan a la Administración Trump de utilizar el dinero de los contribuyentes “para matar a ciudadanos estadounidenses”. También amenazaron con iniciar un proceso de destitución contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, si no es relevada del cargo.

