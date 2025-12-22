Boleto de avión y 3.000 dólares: Estados Unidos aumenta los incentivos para que los migrantes se autodeporten antes de fin de año

El Departamento de Seguridad Nacional triplica la cantidad de dinero que ofrece desde mayo para que los que no tengan papeles se marchen del país

Queda poco más de una semana para que acabe el año y la Administración de Donald Trump quiere deshacerse de la mayor cantidad de migrantes posible. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que ofrecerá 3.000 dólares a todo indocumentado que se autodeporte de aquí a finales de diciembre, triplicando así el incentivo monetario que ofrecía para las expulsiones voluntarias de los sin papeles. El Gobierno también asumirá el costo del vuelo de regreso de quien opte por esta opción.

El llamado “bono de salida” incluye “a personas que no han sido detenidas” o “que están detenidas y no tienen cargos penales en su contra”, según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. “Levanta la mano, te ayudaremos a volver a casa. Te lo facilitaremos y quizá tengas la oportunidad de volver a este país de forma legal algún día. Si esperas a que vayamos a detenerte y tengamos que deportarte nosotros mismos, nunca tendrás la oportunidad de volver”, advirtió la funcionaria en una entrevista en la cadena Fox.

En un comunicado, el departamento añade que quien decida marcharse voluntariamente usando la app oficial del Gobierno también podrá quedar exento de determinadas multas o sanciones civiles relacionadas con la permanencia ilegal en Estados Unidos. “La autodeportación a través de la aplicación CBP Home es el mejor regalo que un extranjero ilegal puede hacerse a sí mismo y a su familia en estas fiestas”, añade la nota.

El Gobierno de Trump lanzó CBP Home en marzo pasado para promover las autodeportaciones, un pilar de la campaña de expulsiones masivas emprendida por el republicano hace casi un año. Con ese fin, el Departamento de Seguridad Nacional reconvirtió una aplicación que la Administración del expresidente Joe Biden había usado para ayudar a solicitantes de asilo conseguir una cita en la frontera para ingresar de forma legal en el país, y en mayo comenzó a ofrecer mil dólares a quienes la usaran para marcharse.

Noem asegura que 1,9 millones de indocumentados se han autodeportado desde enero de este año, con “decenas de miles” haciéndolo a través de CBP Home. Sin embargo, su departamento no ha hecho públicas cifras detalladas que corroboren ninguna de las dos afirmaciones. Tampoco se sabe cuántos individuos han recibido el incentivo monetario ni si el Gobierno ha pagado por sus vuelos de vuelta a sus países de origen.

Desde hace meses, abogados especializados en temas de inmigración denuncian que la promesa del Gobierno de que los que se autodeporten ahora podrán volver a Estados Unidos en el futuro de forma legal, es una “trampa”. Porque si un migrante indocumentado sale de forma voluntaria, si llevaba en EE UU sin autorización durante más de 365 días, se enfrentará a una prohibición de reentrada de 10 años, de acuerdo con la ley vigente. Y aunque no deba esperar esa década para intentar volver, CBP Home no ofrece ninguna herramienta para facilitar el regreso.

Algunos migrantes que, tras ser detenidos por las autoridades migratorias, han optado por la autodeportación, han asegurado a este periódico que el Gobierno los mantiene detenidos por semanas o incluso meses después de haber firmado los documentos accediendo a su salida voluntaria. Otros se han quejado con otros medios de que nunca recibieron el dinero que se les prometió para abandonar el país.

Trump prometió deportar a un millón de personas en el primer año de su segundo mandato, que se cumple el próximo 20 de enero. Hasta la fecha, y de acuerdo con los pocos datos disponibles, las autoridades han expulsado a unas 605.000 personas. Mientras, los centros para migrantes siguen abarrotados, con más de 65.700 detenidos hasta finales de noviembre.