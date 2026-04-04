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CUBA

Video | Obligados a resistir en Cuba: “A todo el mundo le preocupa que esto empeore”

EL PAÍS recorre la isla en su hora más crítica: falta combustible, se suceden los apagones y crece la presión de Estados Unidos sobre el Gobierno

11:06
Cuba: Urgencia en una isla cansada
Una trabajadora de la fábrica de ropa El Quitrín en el centro de La Habana, el 19 de marzo.Foto: GLADYS SERRANO | Vídeo: EPV
Gladys SerranoNoor Mahtani
La Habana -
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Hospitales bajo mínimos, trabajadores sin transporte y salarios que no dan para llenar la nevera. Si bien los últimos meses han sido de infarto para la isla, muchos dicen que sienten “que subieron un poco más el volumen”, pero que ya estaba alto. EL PAÍS visita la isla en medio de la crisis, profundizada ahora por la presión de Estados Unidos sobre la dirigencia cubana.

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