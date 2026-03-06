Pastores y religiosos rezan por Trump en el Despacho Oval

Oración por Trump en la Oficina Oval ¡Dios bendiga a los Estados Unidos!

Un grupo de pastores cristianos y líderes religiosos liderados por Tom Mullins, pastor fundador de Christ Fellowship y cofundador de Place of Hope, se reunió este jueves en el Despacho de la Casa Blanca. Allí rezaron por el presidente estadounidense, Donald Trump, en un nuevo gesto de la confusión entre cristianismo y poder político en la actual Administración.

Durante la reunión, pastores evangélicos rodearon al presidente en el Resolute Desk y ofrecieron oraciones pidiendo guía, sabiduría y protección mientras lidera el país. Imágenes y videos del evento muestran a varios líderes religiosos colocando sus manos sobre Trump mientras oraban.

La reunión fue organizada con la participación de la Oficina de Fe de la Casa Blanca e incluyó a prominentes figuras evangélicas como Robert Jeffress, Samuel Rodríguez y el historiador David Barton.