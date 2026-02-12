Robert F. Kennedy Jr.: “He esnifado cocaína sobre la tapa de un inodoro”

El comentario lo hizo el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. en el podcast de Theo Von, que lo presentó como su “amigo”. “No tengo miedo de este virus”, dijo Kennedy, conocido escéptico de las vacunas, en referencia al coronavirus. “He esnifado cocaína sobre la tapa de un inodoro”. La frase, viniendo de uno del responsable de la sanidad de la primera potencia mundial, se convirtió rápidamente en viral.

El miembro del gabinete de Donald Trump estaba hablando de cuando él y Von compartían un programa de recuperación de sus respectivas adicciones en Los Ángeles, y Kennedy explicó por qué no dejó de asistir a las reuniones durante el confinamiento por la covid-19. “Esta enfermedad sí me podría matar”, dijo, sobre el alcoholismo y la drogadicción que, según contó, superó “hace 43 años”. “Si no me trato [esas adicciones]”, continuó Kennedy, “es malo para mí. Eso implica ir a reuniones cada día. Era cuestión de supervivencia. Y luego está la oportunidad de ayudar a otros alcohólicos, que es el ingrediente secreto de esas reuniones”.

Von es uno de los locutores más famosos de eso que se conoce como la “machosfera”, la constelación de podcasts con conversaciones larguísimas y efusiones casuales de testosterona que fueron claves en la reelección de Trump. Desde su llegada al puesto, Kennedy, que antes fue candidato independiente, ha puesto en marcha un plan de demolición del consenso científico sobre las vacunas y el tratamiento de enfermedades como el autismo, así como una campaña en favor de la alimentación y los hábitos saludables, que ha recibido la aprobación de ambos bandos de la sociedad.