Las tres secuencias de la muerte de un hombre en Minneapolis tiroteado por el ICE

La policía migratoria de Estados Unidos ha matado a tiros este sábado en Minneapolis a un hombre de 37 años identificado como Alex Pretti

Un agente de ICE disparó y mató a un hombre en Minneapolis este sábado según informaron autoridades locales y federales. El hombre fue identificado por familiares como Alex Pretti y se trata del segundo incidente de este tipo que se produce este mes durante una oleada de medidas de control migratorio en esta ciudad del norte de Estados Unidos.

El 7 de enero, una mujer también de 37 años, Renee Good, murió tiroteada por otro agente después de participar en una protesta contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo a grabaciones de varios testigos del suceso, los videos muestran cómo aparentemente un agente de la policía migratoria arrebata la pistola que la víctima llevaba bajo la camisa, mientras sus compañeros tratan de inmovilizarlo en el suelo. Una vez desarmado es cuando se escuchan los disparos. Las imágenes parecen contradecir la versión de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense se ha pronunciado sobre el suceso. En su red social, Truth, ha escrito un mensaje que acompaña con la imagen de la supuesta pistola: “Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar. ¿Qué significa todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE? ¿El alcalde y el gobernador les ordenaron retirarse? Se dice que a muchos de estos policías no se les permitió hacer su trabajo, que ICE tuvo que protegerse a sí misma, ¡lo cual no es nada fácil!“.