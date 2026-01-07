El Gobierno de Trump suspende 10.000 millones de dólares en ayudas federales para niños y familias en cinco Estados demócratas

La Administración Trump anunció la retención de 10.000 millones de dólares en fondos asignados a programas federales que brindan apoyo financiero a niños y familias de bajos ingresos en cinco Estados gobernados por demócratas: California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) exigirá a estos territorios que proporcionen documentación adicional para acceder al dinero, porque, alegan, se ha estado haciendo un manejo “fraudulento” de la ayuda social.

“Las familias que dependen de los programas de cuidado infantil y asistencia familiar merecen la confianza de que estos recursos se utilizan legalmente y para el propósito previsto”, declaró Jim O’Neill, subsecretario del HHS, en un comunicado. En el mismo documento, la institución expresó “la preocupación de que estos beneficios, destinados a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, podrían haberse proporcionado indebidamente a personas que no son elegibles según la ley federal”.

Los programas suspendidos brindan una asistencia vital a la población de menores recursos. El fondo de cuidado y desarrollo infantil subsidia guarderías para hogares de bajos recursos, lo que permite a los padres trabajar o estudiar. La asistencia temporal para familias proporciona asistencia económica y capacitación laboral para que los padres en situación de pobreza puedan comprar pañales, ropa y ganar un salario; mientras que la subvención global para servicios sociales apoya otros servicios de ayuda a las familias.

La respuesta de las autoridades demócratas señaladas no se ha hecho esperar. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que llevarán el caso a los tribunales. “Lucharemos con todas nuestras fuerzas, porque nuestros hijos no deberían ser peones políticos en una disputa que Donald Trump parece tener con los gobernadores de Estados demócratas”, declaró.

La portavoz principal del alcalde Mamdani, Dora Pekec, también estalló contra la medida. “Los neoyorquinos deberían estar indignados por esta flagrante crueldad. Trabajaremos con nuestros socios estatales para combatir este intento de manipular políticamente el futuro de nuestros hijos”. Solo en la Gran Manzana, la subvención alcanza a más de 75.000 niños cada año.

La oficina del gobernador de Colorado, Jared Polis, también se quejó de la decisión tomada por Washington. “Estos recursos apoyan a las familias necesitadas y les ayudan a acceder a alimentos y mucho más. Sería terrible ver al Gobierno federal perjudicando así a las familias y niños más necesitados”, indicó.

La Administración Trump no ha dado información sobre las supuestas irregularidades que se hayan podido cometer en el manejo de estos fondos, pero el presidente ya anunció que una “investigación de fraude” en California ha comenzado. La portavoz del gobernador, Gavin Newsom, defendió en The Guardian el historial de su Estado en la lucha contra el fraude en los programas gubernamentales.

Durante meses, las autoridades federales han afirmado que los programas financiados por Washington están siendo defraudados. Este ha sido el argumento principal para la suspensión de la financiación. En Minnesota, la ayuda está detenida desde finales de diciembre de 2025 por la investigación de presuntos fraudes en guarderías dirigidas por personas de origen somalí.

Todo comenzó con la publicación de un video del Youtuber, Nick Shirley (quien ha hecho contenido contra los inmigrantes y los musulmanes en el pasado), en el que afirmaba haber encontrado centros de cuidado infantil que reciben fondos federales vacíos o abandonados en Minnesota. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado difundió un comunicado en el que aseguraba que de las cuatro guarderías señaladas, solo una se encontraba cerrada al momento de la inspección, y advirtió que “afirmaciones no verificadas o engañosas pueden interferir con las investigaciones, crear riesgos de seguridad para familias, proveedores y empleadores, y contribuir a un discurso dañino sobre las comunidades inmigrantes de Minnesota”. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están al frente de la investigación.

El escándalo, incluso, alcanzó al gobernador de la entidad y excompañero de fórmula de Kamala Harris, Tim Walz, quien anunció que no se presentará a la reelección, mientras recibe una batería de críticas de los republicanos, incluyendo el presidente Trump, sobre su “responsabilidad” en el caso.

El Gobierno también hizo acusaciones de fraude relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que le cuesta 100.000 millones de dólares a las arcas públicas y beneficia a 42 millones de personas. La Casa Blanca le ha exigido a los Estados que entreguen los datos sobre los beneficiarios, incluidos números de seguro social, fechas de nacimiento y estatus migratorio, o de lo contrario, suspenderá la ayuda. Las entidades republicanas han accedido a la petición, pero las demócratas han alegado en los tribunales que la entrega de esta información violaría la privacidad de los ciudadanos.

Por su parte, el Departamento de Agricultura informó que de la data que han recibido, hallaron 186.000 personas fallecidas recibiendo beneficios, y otras 500.000 personas cobrando los cupones en más de una jurisdicción. La institución aún no hecho público el informe.