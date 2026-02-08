Videoanálisis | Morena: Los peros y los porqués

La salida cuidada de Adán Augusto López guarda un equilibrio: no fractura al movimiento, pero tampoco ignora el descrédito que arrastra su nombre

En Morena, coexisten dos imágenes contradictorias: por un lado, una promesa ética de origen y, por el otro, una percepción pública que la refuta. Más del 70% de la gente cree que la corrupción no se ataca.

Los peros todos los conocemos: tienen nombre y apellido.

De ahí nace el dilema de la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿preservar la unidad o enviar señales creíbles de sanción? O, ¿cómo sancionar sin provocar rupturas ni absoluciones plenas?

La salida cuidada de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del Senado intenta ese equilibrio. No fractura al movimiento, pero tampoco ignora el descrédito que arrastra su nombre.

El gesto presidencial establece un acuerdo tácito: si el daño a la imagen del proyecto bastó para degradar a quien se presumía hermano del expresidente, que nadie más se perciba a salvo.

La maniobra busca ganar tiempo hasta la intermedia de 2027 sin resolver del todo la cuestión.

El cálculo postelectoral deberá ser más amplio: en México, la corrupción ha sido el combustible que precipita los cambios de régimen. Para una oposición derruida, es la única vía.

Así se abrió pasó en este país el neoliberalismo. Nos dijeron que un Estado grande era sinónimo de corrupción y que debíamos migrar a un Estado mínimo.

Así ocurrió nuevamente en 2018. La corrupción rampante del Gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó en buena medida la amplia victoria de Andrés Manuel López Obrador, sustentada en una promesa de honestidad cumplida.

Por lo ético y por lo pragmático, la agenda anticorrupción es ineludible.

Sheinbaum ha movido la primera pieza en un tablero que parecía de suma cero. Si bien ha logrado en esta ocasión un equilibrio favorable, habrá de saber que ningún triunfo mesurado es perpetuo.

Más temprano que tarde, Morena deberá ir más allá y emprender un ejercicio real de limpieza partidista y gubernamental. Solo así podrá eliminar los peros para que vuelvan a brillar por sí mismos los originales porqués.