Prime Video confirma que ‘La Oficina’ tendrá segunda temporada

Prime Video ha confirmado este lunes que La Oficina, la adaptación mexicana de The Office, ha sido renovada para una segunda temporada. La producción encabezada por Gary Gaz Alazraki y Marcos Bucay se ha convertido en un fenómeno por la forma en la que ha logrado retratar desde el humor el entorno laboral del país.

El anuncio se ha dado a conocer a través de las redes sociales de la plataforma de streaming. En el video, el elenco aparece en una videollamada con los productores, quienes inicialmente les hacen creer que se trata de un regaño por la forma en la que han interactuado con la ola de seguidores tras el éxito de la serie. Cuando finalmente revelan que es una broma y que en realidad tendrán nueva temporada, las risas y la celebración por parte de los actores no se hacen esperar. “Felicidades a todos. Qué orgullo ser parte de esto, de verdad”, dice Fabrizio Santini, quien interpreta a Memo.

La serie se ha convertido en un fenómeno inesperado. Según han contado los propios productores, cuando se anunció el proyecto, recibieron comentarios negativos ante la expectativa de que no estaría a la altura de la versión original. Sin embargo, tras su estreno el 13 de marzo, la producción se posicionó entre lo más visto de la plataforma y varias de sus escenas se volvieron virales en redes sociales al retratar situaciones, frases y dinámicas con las que muchos oficinistas mexicanos se identifican. “La Oficina realmente irrumpió en México de una forma que se sintió inmediata y sostenida. Rápidamente, se convirtió en nuestro título más visto en Prime Video a nivel local y, más importante aún, se mantuvo: las audiencias siguen descubriéndola y hablando de ella incluso después de su estreno”, mencionó a Variety Javiera Balmaceda, directora de producciones originales de Amazon MGM Studios para América Latina, Canadá y Australia.

Hasta ahora no se ha revelado una fecha de estreno para la segunda temporada, pero Balmaceda ha adelantado que los guionistas buscarán profundizar en los personajes y explorar aún más la cultura godín que ha conectado con las audiencias.

La Oficina sigue a los trabajadores de Jabones Olimpo, una empresa en Aguascalientes dirigida por Jerónimo Ponce III, el heredero de la compañía con pocas habilidades de liderazgo y un sentido del humor sumamente incómodo. Fernando Bonilla, Édgar Villita Villa, Fabrizio Santini, Elena del Río, Alexa Zuart, Guillermo Quintanilla, Armando Espitia, Areli González, Juan Carlos Medellín, Alejandra Ley y Paola Flores conforman el elenco.

Precisamente, uno de los aciertos de la producción ha sido su reparto. Lejos de apostar por nombres ampliamente mediáticos, el proyecto reunió a actores con trayectorias sólidas que aportan frescura y naturalidad a los personajes. “Es difícil que le suelten un protagónico a alguien que no es abrumadoramente mediático. Pensaba: ‘Pues me siento bien, pero me encantaría que me pasaran más el balón porque me siento en un muy buen momento, muy maduro y con mucha energía’. Me daba miedo que no me llegaran centros para rematar. Justo en ese momento me llegó este proyecto, así que creo que es una coincidencia afortunada para mí”, contó Bonilla en entrevista con EL PAÍS con motivo del estreno.