Juan Andrés Panamá: “La seguridad es la principal razón para usar aplicaciones como Didi”

Los usuarios mexicanos de la app de transporte buscan más control digital en sus viajes, algo que será clave en la Copa Mundial, una prueba a la movilidad urbana del país

La seguridad se ha convertido en el factor determinante para los pasajeros que optan por plataformas digitales de movilidad en México, donde la mitad de la población prefiere este servicio al de los taxis convencionales, según un sondeo del gigante tecnológico Didi. Esos datos apuntan no solo a un cambio en el modelo de transporte urbano impulsado por la tecnología, sino también a una persistente percepción de inseguridad.

Para Juan Andrés Panamá (40 años, Ciudad de México), director general de la empresa china para Latinoamérica, los usuarios están migrando hacia esquemas más formales, medibles y con mayor control digital. “Lo prefieren por las funciones en sí y por la cantidad de información a la que tienen acceso para consultar antes o después de un viaje. Definitivamente, la seguridad es la principal razón de usar aplicaciones”, dice en entrevista con EL PAÍS.

De acuerdo con el estudio de movilidad elaborado por Didi y la empresa de datos Kantar, el autobús se mantiene como el medio de transporte más utilizado por los mexicanos, con un 24% de preferencia, seguido por las aplicaciones (17%) y el metro (15%). En un reflejo de las largas distancias y la congestión en las ciudades, el 30% de los trayectos realizados inicia o termina en una estación de transporte público. Esto incluye viajes en moto, que pueden ser hasta un 20% más rápidos que en auto. “Las apps de movilidad ya han alcanzado un mercado de más de 2.350 millones de dólares en México”, añade.

La mayoría de los mexicanos percibe su entorno como inseguro. En diciembre de 2025, el 63,8% de la población consideró que no es seguro vivir en su ciudad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), frente al 61,7% registrado en el mismo mes del año anterior. Este temor a ser víctima de un delito es mayor entre las mujeres (69,4%) que entre los hombres (57,1%).

El tema será clave con miras a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, que prevé la llegada de alrededor cinco millones de visitantes a México, con partidos en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ciudades marcadas por la congestión. Plataformas como Didi, Uber e Indrive negocian con autoridades para ampliar su acceso a los aeropuertos durante el evento, en medio de la resistencia de los taxistas. En la capital, los conductores convencionales han alcanzado acuerdos recientes con Uber que les han permitido integrarse a la plataforma.

Pregunta. ¿Cuál es su tamaño en el mercado de movilidad mexicano?

Respuesta. Después de casi ocho años de operación en México, ya sumamos más de 3.000 millones de viajes en el país. Eso nos vuelve la compañía que realiza más viajes en el país (...) seguimos viendo crecimiento. Tan solo en 2025 vimos un 6% de incremento de nuestro promedio de nueve millones de descargas al año y esto termina en un número muy importante: en 2025, 29 millones de usuarios realizaron por lo menos un viaje en Didi. Casi uno de cada cuatro mexicanos.

Juan Andrés Panamá en Ciudad de México, este martes. DIDI México

P. ¿Cuánto y de qué manera han contribuido las otras verticales de su operación, como los servicios financieros y el delivery?

R. Contabilizamos 40 millones de transacciones desde que lanzamos DidiPay para hacer pagos de celulares, servicios, que tenemos dentro de la plataforma. El segundo ha sido el servicio de préstamos, que en tan solo en cinco minutos, un conductor, un pasajero o cualquier otro usuario puede tener acceso hasta a 46.000 pesos para un préstamo a corto plazo. Ya llevamos más de 20 millones de este tipo de créditos otorgados en el país. Recientemente, en el último año y medio lanzamos DidiCard, que ya tiene más de dos millones de usuarios y DidiCuenta con más de seis meses, ya cuenta con más de 2 millones de usuarios. Estamos construyendo una superapp, un concepto que no existía en México, donde combinamos cosas que son esenciales para las personas: la movilidad es esencial, el dinero es esencial.

P. Con esa estrategia de precios bajos en los mercados para ganar usuarios rápidamente, ¿esperan competir con el transporte público?

R. Nuestra obsesión es tener los costos internos y de los conductores lo más bajos posible. De esa manera, es que se puede ofrecer un precio más bajo a los usuarios y también mayor ganancia a los conductores. (...) Competir contra el transporte público es imposible, porque la diferencia de precio es abismal, aunque podemos complementarnos porque ya uno de cada cuatro viajes es multimodal.

P. Y hablando de costos, ¿cómo les ha impactado la reforma laboral, por la que deben asegurar las prestaciones legales (seguridad social, política habitacional, vacaciones) a ciertos conductores y repartidores?

R. Definitivamente impacta en la estructura de costos internos y también en la cuota obrera que se le carga al conductor, porque los trabajadores también terminan aportando. Así que sí, vemos un alza de costos, pero contra un mayor beneficio a conductores y repartidores.