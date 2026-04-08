Suero vitaminado: en qué consiste el tratamiento y cuáles son sus riesgos

Los fallecimientos asociados a la aplicación de suero vitaminado en Hermosillo, Sonora, han evidenciado los posibles riesgos de tratamientos intravenosos que no responden a una necesidad médica en concreto. Hasta el momento, el Gobierno mexicano ha confirmado el deceso de ocho personas por complicaciones que presuntamente fueron provocadas por contaminación bacteriana de la solución. Las autoridades han clausurado la clínica privada donde se realizaban estos procedimientos y han activado un operativo para localizar al médico Jesús Maximiano N, quien ejercía en el lugar. En tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el caso.

Qué es el suero vitaminado

La aplicación de suero vitaminado, también conocida como sueroterapia, se ha popularizado recientemente como un tratamiento para combatir la fatiga y la deshidratación. Algunos establecimientos la promocionan además como una sustancia que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, desintoxicar el organismo, y combatir el envejecimiento.

Por lo general, se trata de un cóctel que suele incluir vitamina B, vitamina C, electrolitos y magnesio. En el caso del suero aplicado en Sonora, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que también contenía otras sustancias anunciadas como “células madre”, lo que ha encendido las alertas ante un posible fraude o la presencia de componentes especialmente peligrosos que aún no han sido identificados.

Tras la tragedia, médicos han reiterado que esta práctica no tiene beneficios reales para la salud y que, en caso de presentar síntomas como fatiga crónica o falta de energía, se recomienda acudir a consulta con un especialista. “Los sueros vitaminados no funcionan, es agua con sal y vitaminas en un cóctel que no necesitas. Esas vitaminas suelen tener un color para que el suero se torne amarillo y eso le da un atractivo visual y la gente les concede cierto poder que los hace sentirse bien, es un efecto placebo, pero no existe algún criterio médico para indicarlos. Quien prescriba eso de manera frecuente es una persona que está engañando, es un charlatán”, dijo el doctor en enfermedades infecciosas Alejandro Macías a EL PAÍS.

Cuáles son los riesgos

Entre los principales efectos negativos de los sueros vitaminados se encuentran complicaciones locales, como flebitis, trombosis o embolia; sobrecarga de volumen o alteraciones electrolíticas; reacciones adversas, incluyendo alergias o anafilaxia; así como infecciones graves, como sepsis o choque séptico.

Además, expertos han advertido de que su aplicación en espacios no regulados como clínicas, spas, gimnasios o centros de wellness implica riesgos adicionales, ya que no siempre cuentan con los protocolos médicos ni las condiciones sanitarias necesarias para la administración segura de tratamientos intravenosos, incluso cuando operan con licencias. “Se corre un riesgo absolutamente innecesario porque se cruzan las barreras naturales de defensa y se va directamente al torrente sanguíneo. Si acaso va alguna contaminación en la sustancia —como parece haber sido el caso en Sonora— pues se va rápidamente a la circulación, al corazón, se distribuye a todo el cuerpo y si la contaminación es suficiente, eso es mortal”, explicó Macías.

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