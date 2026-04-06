Seis muertes y el mismo doctor: la Fiscalía investiga negligencia médica por sueros vitaminados en Hermosillo

Seis personas han muerto y una más está hospitalizada en estado grave tras recibir sueros vitaminados en una clínica privada de Hermosillo, en Sonora. La investigación de las autoridades sanitarias y la Fiscalía del Estado apuntan a la solución que fue prescrita, mezclada y administrada por un mismo médico, identificado como Jesús Maximiano N. Otras dos personas han sido dadas de alta, por lo que hasta ahora hay nueve casos sospechosos relacionados con el mismo tratamiento en la última semana.

Todas las víctimas acudían a consulta con el médico general Jesús Maximiano, de 65 años, quien ofrecía tratamientos conocidos como vitamin drip, un procedimiento que consiste en un cóctel de vitaminas y minerales administrado vía intravenosa. Esta práctica se popularizó como terapia de bienestar, detox o de recuperación rápida para resacas o jet lag. El médico trabajaba en la clínica Medicina Biológica Regenerativa Celular, en la colonia Jesús García. “Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba”, señaló la Secretaria de Salud en un comunicado. La Fiscalía abrió seis carpetas de investigación, correspondientes a las denuncias que han sido presentadas. Las muestras de la solución han sido enviadas a Ciudad de México donde son evaluadas por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Las víctimas identificadas son Jesús Almeida Flores y su hijo Sebastián Almeida, Catalina Figueroa, de 38 años, Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22, y Dinora N. Algunos de sus familiares han compartido los síntomas previos a los fallecimientos. Zulema Yazmín, madre de Zahid, describió en una entrevista en Imagen el deterioro que sufrió su hijo: “Se sentía muy mal, mareado. Se había desmayado en el baño, se abrió la cabeza. Vomitaba... Al momento que lo quiso levantar, mi hijo se desangró. Evacuó, pero no era popó lo que hizo, era sangre”.

Diego Figueroa, hermano de Catalina, dijo que su familiar acudió luego de que sus padres también recibieran el tratamiento, sin síntomas adversos. “En la noche estaba pálida, se empezó a sentir mal y el doctor le inyectó otra cosa, otro suero”. Finalmente la llevó al Hospital General, donde murió: “A mi hermana se le quemó todo”. “Los riñones, el hígado... Era algo sumamente letal y en todos los casos pasó igual”, relata.

El perfil del médico en el portal Multiestetica.mx lo describe como especialista en tratamientos contra la obesidad, enfermedades metabólicas y nutrición, además de procedimientos estéticos como hilos tensores, liposucción y homotoxicología estética. El sitio también destaca su trayectoria profesional y asegura que la “calidad de la atención sanitaria” ofrecida se respalda en su formación y diplomados. Estudió la licenciatura de Médico Cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Los sueros vitaminados se han popularizado en clínicas privadas y spas médicos, pese a que los especialistas han advertido sobre sus riesgos. Algunas celebridades como como Cindy Crawford, Madonna, Cara Delevingne o Rihanna han compartido imágenes recibiendo estas terapias. En 2017, la hospitalización de Kendall Jenner tras una reacción adversa a una infusión vitamínica volvió a poner el foco en los posibles efectos secundarios.