Asesinados cuatro policías en el municipio sinaloense de Escuinapa

Uno de los fallecidos es el director operativo del cuerpo de seguridad. La localidad suma diez agentes muertos desde que inició la guerra del cartel local

Cuatro policías municipales de Escuinapa, en la región sur de Sinaloa, han sido asesinados este martes, en una zona en disputa por el control territorial entre dos facciones del Cartel de Sinaloa que suman 19 meses de guerra abierta. Entre los hombres asesinados se encuentra Esteban Gutiérrez Mazariegos, director operativo de la Policía Municipal y uno de los hombres más condecorados por haber creado un programa preventivo para jóvenes de la región llamado Patrulleros viales.

El alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, ha asegurado que las víctimas se encontraban haciendo recorridos de vigilancia cuando los elementos fueron sorprendidos por sus atacantes.

“Ojalá que haya algún hallazgo de los atacantes, ¿no? Pero la información corroborada es de cuatro elementos municipales fallecidos en un ataque directo y hay un herido, también policía”, explicó Díaz Simental.

El ataque ocurrió en la comunidad de Tecualilla, alrededor de las 10.30 de la mañana. Hombres armados dispararon contra dos patrullas. En una de las unidades quedaron los cuerpos de los cuatro agentes municipales, mientras que la otra fue usada por uno de los policías sobrevivientes para escapar y trasladar a un compañero herido a un hospital.

“¿Qué decirle a la gente? Que salgan estrictamente a lo muy indispensable”, dijo el alcalde, reconociendo que cada vez que ocurre un ataque en el municipio la población suele refugiarse en sus casas y no salir hasta el siguiente día, una conducta de emergencia que ha servido para evitar otros episodios de violencia.

Escuinapa, zona de crisis

Mantener la seguridad en este municipio ha sido complejo, sobre todo para las fuerzas del orden. Con estos cuatro policías municipales, ya suman 10 elementos asesinados en poco menos de 19 meses, lo que ha durado la “guerra” entre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y los de Ismael El Mayo Zambada.

Los ataques han sido de manera directa y con bombas lanzadas con drones. En menos de un año han registrado dos de esos casos, uno en la base de la Policía Municipal y otro a un lado, en el Gimnasio Municipal, que está siendo ocupado por militares que instalaron una base provisional con casas de campaña, aparcadero de camiones y una armería.

Aún se puede ver uno de los ataques con drones,sobre el techo del gimnasio municipal. Y ahí afuera un par de militares mirando hacia el cielo, armados con rifles especiales para desactivar drones.

“Cuando hubo un ataque directamente a Seguridad Pública y el Gimnasio Municipal, donde están ahorita los elementos militares, hubo una bomba directa ahí hubo dos heridos, pero muy leves”, expresó el alcalde en entrevista.

El ataque contra los policías municipales fue tan impactante que provocó la movilización de militares y miembros de la Guardia Nacional desde Mazatlán, cercando la región para contener una situación aún mayor.

La disputa criminal en el sur de Sinaloa tiene poco más de medio año, incluyendo propaganda del Cartel Jalisco Nueva Generación, como si se tratara de una franquicia criminal, pues de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, hay grupos criminales que tienen afinidad con esa organización, pero pertenecen a la facción de “los Chapitos”.