Temporada 2026 de la MLB: fechas clave, partidos en México y dónde verlos

La temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) arranca este 25 de marzo con el juego inaugural entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York en el Oracle Park. Se trata del inicio más temprano en la historia moderna de la liga, seguido de un día inaugural tradicional este jueves con 14 partidos.

La temporada regular se extenderá hasta el 27 de septiembre con los 30 equipos en acción en la jornada final. El calendario incluye hitos como el Juego de Estrellas el 14 de julio en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Otros eventos destacados son el Fin de Semana de Rivalidades del 15 al 17 de mayo, con choques interliga como Yankees-Mets o Cubs-White Sox, y días conmemorativos como el de Jackie Robinson (15 de abril), Lou Gehrig (2 de junio) y Roberto Clemente (15 de septiembre).

Los entrenamientos primaverales iniciaron el 20 de febrero en Arizona y Florida, con juegos de exhibición previos al Clásico Mundial de Béisbol, que concluyó el 17 de marzo. La postemporada comenzará el 29 de septiembre, culminando con la Serie Mundial a partir del 23 de octubre.

‘Mexico City Series’ regresa a Ciudad de México

México será de nuevo sede de la MLB gracias a la Mexico City Series, programada para el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú de la capital. Los Arizona Diamondbacks recibirán a los San Diego Padres en dos partidos de temporada regular, contados como locales para los D-backs. Este enfrentamiento marca el regreso de la liga a Ciudad de México tras las series de 2023 (Padres-Gigantes) y 2024 (Astros-Rockies) y luego de su ausencia en 2025, lo que consolida al país como sede clave del MLB World Tour. Los juegos iniciarán a las 16.00 (hora del centro de México) el sábado y a las 14.05 el domingo. Las entradas salieron a la venta en enero, y se esperan llenos totales en el estadio inaugurado en 2019.

Dónde ver la temporada 2026 de la MLB en México

Este miércoles, el partido inaugural entre Gigantes y Yankees será transmitido exclusivamente y por primera vez desde Netflix, tras un acuerdo entre la liga y el gigante del streaming. Otros partidos que forman parte de la alianza incluyen el T-Mobile Home Run Derby, que se disputará en Filadelfia el 13 de julio, y el Juego de MLB en el Campo de los Sueños entre Phillies y Twins, programado para el 13 de agosto.

En México, TelevisaUnivision transmitirá 55 partidos, incluyendo juegos de temporada regular, la postemporada completa y la Serie Mundial en televisión abierta (Canal 5 y Canal 9) y streaming vía ViX. Este acuerdo regresa las Grandes Ligas a la señal abierta y promete brindar mayor accesibilidad a los fans, además de que reemplaza el convenio que la MLB mantuvo con Imagen Televisión en los últimos tres años.

En el terreno digital, Apple TV ofrecerá dos partidos estelares por semana durante toda la temporada regular, sin restricciones de transmisión local, con el regreso del Friday Night Baseball. Por su parte, ESPN / Disney+ transmitirá también partidos selectos cada semana, de los que varios ya están programados en su plataforma, mientras que FOX One promete más de 150 juegos de la temporada 2026, a través de su ecosistema que incluye también FOX, FOX+, Tubi y televisión de paga.

Para los aficionados que no quieren perderse ni un solo lanzamiento, MLB.tv se mantiene como la opción más robusta en México para la temporada 2026, aunque también como la más costosa: 150 dólares, aproximadamente 2.660 pesos mexicanos, por el pase de temporada. Esta plataforma oficial permite seguir prácticamente todos los juegos de las Grandes Ligas en vivo; sin embargo, es importante considerar que algunos encuentros con derechos exclusivos de transmisión local (como los de Apple TV los viernes o ciertos juegos en ESPN y Televisa) podrían presentar restricciones de bloqueo en directo. La ventaja principal para el mercado mexicano es que, a diferencia de Estados Unidos, la mayoría de los equipos no sufre de bloqueos regionales (blackouts) y cualquier contenido restringido suele estar disponible bajo demanda apenas 90 minutos después de finalizar el último out.

Fechas clave de la MLB en 2026