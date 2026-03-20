Al menos un muerto en el descarrilamiento de un tren de carga en Aguascalientes

El descarrilamiento de un tren de carga en San Francisco de los Romo, un municipio a una media hora de Aguascalientes, ha dejado al menos un fallecido y siete heridos, según ha informado el coordinador de Protección Civil de Aguascalientes, Jesús Eduardo Muñoz, ante los medios locales. El tren transportaba 85 vagones con máquinas y bolas de metal de Irapuato, Guanajuato, rumbo a Torreón, Coahuila. El descarrilamiento ha provocado que 24 de ellos se salieran de las vías. Muñoz ha explicado que el único fallecido por el momento es uno de los siete hondureños que viajaban a bordo (uno de ellos con una amputación en la pierna); el séptimo herido, que ha logrado salir por su propio pie sin necesidad de atención médica, es salvadoreño. Las autoridades no han explicado las razones de la presencia de migrantes en un tren de mercancías.

El coordinador estatal de Protección Civil ha relacionado lo ocurrido con un posible acto de vandalismo, aunque ha admitido que maneja la teoría como una presunción. “Todavía lo que se está manejando es vandalismo o robo de materiales”, ha expuesto ante los medios congregados junto al lugar del accidente. Muñoz ha indicado que desconoce el tiempo que la vía puede estar cortada y que depende de lo que Ferromex, la empresa de transportes a la que pertenece el tren, tarde en limpiar el lugar.

El secretario de Seguridad estatal, Antonio Martínez Romo, ha informado de que el accidente movilizó a instancias de diferentes niveles, desde el Ejército y la Guardia Nacional hasta el personal migratorio, quien, de acuerdo al secretario, debe concretar la procedencia de las víctimas. Romo ha evitado exponer una teoría acerca de las causas del accidente y ha apuntado que “serán los peritos los que digan qué pasó”. El granulado metálico tenía como destino las fundidoras de Torreón. Romo ha indicado que el pesado material podría llevar a que Ferromex movilice maquinaria especial destinada a su retiro: “[El equipo pesado] tendría que estar en el esquema de Ferromex”.

El descarrilamiento en Aguascalientes ocurre poco más de tres meses después del ocurrido con el Tren Interoceánico, un accidente que dejó 14 personas muertas y cerca de un centenar de heridos a la altura de la localidad de Nizanda, en el Estado de Oaxaca. Ese descarrilamiento era el sexto incidente en apenas dos años de los nuevos trenes impulsados entre los dos últimos sexenios.

Los datos sobre accidentes de trenes en México apuntan a que suele ser más recurrente los episodios de colisión de ferrocarriles, que en los últimos años ha sumado más de 1.000 casos. El Instituto Nacional de Estadística y eografía (Inegi) recogió en 2024 un total de 292 colisiones con ferrocarriles, una cifra que mostraba un ligero aumento respecto a los años pasados: 264 en 2023, 268 en 2022, 235 en 2021 y 198 en 2020.