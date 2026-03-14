Videoanálisis | Morena y aliados en las elecciones intermedias de 2027

Hoy, el rompecabezas de la presidenta Sheinbaum aún tiene piezas sueltas: la innegable fisura con el Verde y el PT, y la incertidumbre sobre el llamado Plan B

Las elecciones intermedias de 2027 arrancan formalmente en septiembre. Pero en un México donde todo es negociable y la ley se interpreta a modo del poderoso, Morena ha decidido repetir la receta que tan bien le ha servido: adelantar los tiempos electorales simulando su cumplimiento.

En su Consejo Nacional hace apenas unos días, se estableció que elegirán a los 17 candidatos a gobernador en junio y a los legisladores federales en agosto. Se les denominará no precandidatos —que es lo que son—, sino “coordinadores de la Cuarta Transformación”, como ha sucedido en elecciones pasadas sin castigo de la autoridad electoral. Es la fórmula perfecta para ganar tiempo y, en el camino, asfixiar a la oposición.

Morena da el banderazo de salida simulando, además, atender ilegalidades flagrantes: esos espectaculares y bardas que aparecen por generación espontánea sin que la autoridad electoral sea capaz de investigar, y mucho menos de sancionar, la simulación.

En los próximos meses, veremos no solo una lucha encarnizada dentro de Morena por las candidaturas, sino a la maquinaria político-electoral —ese vaso conector entre los programas sociales y el voto ciudadano— operando por todo el país sin tapujos. Sin embargo, este despliegue territorial tiene un punto ciego: la unidad de sus aliados.

Hoy, el rompecabezas de la presidenta Sheinbaum tiene dos piezas sueltas. La primera es la innegable fisura con el Verde y el PT tras su negativa de votar la reforma electoral; un hecho que podría condicionar candidaturas estratégicas y resentir a la “aplanadora”. La segunda es la incertidumbre sobre el llamado Plan B de la presidenta para rescatar parte de sus propuestas electorales: ¿estarán los aliados dispuestos a acompañar en esta a la presidenta o usarán su voto como moneda de cambio para el 2027? Si Sheinbaum no logra alinear a sus socios, la maquinaria que hasta hoy ha sido imparable podría empezar a chirriar.

Y como desde hace algunos años sucede, al final, la pregunta de fondo para 2027 no es qué hará la oposición, sino si la estructura de la 4T es lo suficientemente sólida para sobrevivir a sus evidentes traiciones y contradicciones internas.