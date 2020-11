El gasto de los hogares en el Black Friday caerá un 10%

Una participación algo inferior a la del año pasado y con un presupuesto menguante. De esta forma los españoles encaran el Black Friday, la campaña de descuentos que supone el pistoletazo de salida de las compras navideñas, que este año se celebra alrededor del 27 de noviembre. En medio de los estragos sociales y económicos provocados por la pandemia de coronavirus, habrá menos consumidores dispuestos a comprar y, los que lo hagan, gastarán menos que en otras ocasiones. En cualquier caso, el canal de venta online parece destinado a un gran éxito, por las limitaciones de aforo y la recomendación de evitar aglomeraciones.

Si el año pasado el 64,1% de los españoles había comprado algo durante el llamado Viernes Negro, en esta edición prevé hacerlo solo un 60,3%, lo que equivale a una disminución de 3,8 puntos porcentuales, según el último estudio que elabora iAhorro sobre tendencias e intención de compra de los españoles en el Black Friday 2020. Desde el comparador bancario subrayan que “es el primer descenso desde 2018, año en el que se realizó el primer informe”. Asimismo, el 59,3% de los encuestados aprovechó los descuentos el año pasado y volverá a hacerlo ahora, el 4,8% compró en 2019 y este 2020 no tiene planeado hacerlo, el 34,9% no se sumaron a la iniciativa y confirman esta decisión, y el 1% comprará en esta edición, aunque en la anterior no lo hizo.

La mayor diferencia, sin embargo, se notará en el presupuesto que se destinará a estas compras, un 10% menos con respecto al año pasado y un 8% menos que en 2018. El gasto medio para 2020 será de 128,20 euros. Un 22,3% de compradores solo dedicará al Black Friday entre 0 y 50 euros, un 27,4% entre 50 y 100 euros y un 20,4% gastará entre 100 y 150 euros. Tan solo un 10,5% sacará de su bolsillo en esta ocasión entre 150 y 200 euros y el 19,4% restante más de 200 euros. Por lo general, un 54,6% de los encuestados mantendrá su presupuesto, mientras que un 34,4% afirma que desembolsará menos y solo el 11% lo incrementará.

Mientras disminuye la cantidad de dinero destinada al Black Friday, solo el 29,7% de los encuestados afirma haber creado un presupuesto, o, lo que es lo mismo, más de siete consumidores de cada 10 no tienen planificada la inversión que realizará en sus compras. Respecto a la forma de pago a través de la cual afrontan sus compras, un 52,3% lo hace con sus ingresos del mes, el 23,4% con tarjeta de crédito y solo un 15,5% con ahorros acumulados en meses anteriores.

Los viajes se desploman

Las razones de los descensos en participación y presupuesto estriban, por un lado, en la imposibilidad para muchos de hacer frente a este tipo de compras, porque su economía se ha deteriorado o por precaución de cara al futuro. Por el otro lado, en el hecho de que se trata de compras que juzgan innecesarias. En ello, el experto financiero de iAhorro, Antonio Gallardo, ve una parte de “ahorro por precaución”, y otra casi obligada, “por no poder realizar ciertos gastos de consumo como, por ejemplo, el ocio”, por las limitaciones derivadas de la emergencia sanitaria.

En este sentido, los viajes aparecen como los grandes damnificados en este Black Friday. Si en ediciones pasadas esta partida solía copar entre el 8% y el 10% de todas las compras, en esta ocasión se desploma hasta el 2%, la mayor caída por segmentos. En el resto de categorías hay pocos cambios con respecto a otros años. Encabezan el ranking moda y complementos (62,1%) e informática y electrónica (44,1%). Con el 16,9%, los videojuegos es la única que muestra cambios importantes al alza (16,9%).

La compra ‘online’ se impone

Este año el comercio electrónico ha cobrado especial relevancia para la adquisición de bienes y servicios, ya que el 45,4% optará por este canal durante el Black Friday, mientras que el 20,3% prefiere las tiendas físicas y el 34,3% utilizará ambas posibilidades. Siempre según la encuesta de iAhorro, la comodidad que representa el envío a domicilio es la razón principal por la que los clientes prefieren comprar online. Un hecho que, posiblemente, esté muy relacionado con la segunda ola pandémica, a tal punto que, por primera vez, esta razón supera a la de encontrar los mejores descuentos como el motivo por el que se opta por la compra online (35,4% contra el 30,5%, respectivamente).

“El canal digital se ha consolidado como líder absoluto para la decisión de compra y este año puede multiplicar su peso”, razona Sergio González, profesor en la escuela de negocios The Valley. “No cabe duda de que este año hay personas que no acudirán al punto físico, o no deberían hacerlo, por lo menos, no en masa. No obstante, son muchos los que siguen prefiriendo el canal físico por poder vivir la experiencia de tocar, ver y testar el producto o el servicio in situ”, matiza. De hecho, los que prefieren la compra offline (el 20,3%, según iAhorro) señalan el hecho de ver o probarse lo que quieren adquirir como el motivo más importante de su elección.

Ahorrar para Navidad

La incertidumbre derivada de la evolución de la pandemia de Covid y los nubarrones que se ciernen sobre las celebraciones navideñas también afectarán a las compras de una de las campañas de rebajas más esperadas del año. “El Black Friday tiene mucho componente de compra ocasional para uno mismo y los regalos se ajustarán este año a un presupuesto más reducido”, augura Gallardo. “Si siguen las limitaciones, lo más probable es que el descenso sea mucho más acusado principalmente en ocio, pero también en alimentación, por la disminución de los encuentros familiares, aunque estas compras se suelen concentrar después de los festivos de primeros de diciembre”, agrega.

Sea como fuere, el 33% de los encuestados afirma que entre los principales motivos para comprar durante el Black Friday se encuentra el de ahorrar en las compras de Navidad, mientras que un 42,5% lo hace sin buscar nada en concreto y un 20,6% tiene un objetivo de compra fijado. El restante 4,75% comprará por otras razones. La mayoría (42,3%) espera que la rebaja que puede obtener se sitúe en hasta un 20%, un 23,4% de los compradores espera obtener un descuento de entre un 20% y un 40%, y un 21,8% de los encuestados, entre el 40% y el 60%. Solo un 12,5% confía en conseguir ahorros por encima del 60%.