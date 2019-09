Silencioso, sostenible y autónomo, así será el servicio de paquetería del futuro

En ocasiones, la envergadura de un coche o furgoneta (sea autónomo o no) no es suficiente para hacer llegar a tiempo una entrega, especialmente cuando la última milla es una barrera difícil de solventar. Encontrar un vehículo con el que poder cubrirla y que sea sostenible se ha convertido en una necesidad. Por ello, Correos lleva varios años investigando y poniendo en circulación diversos vehículos no contaminantes para entregar en mano a los clientes sus paquetes y cartas, desde las bicicletas hasta los nuevos modelos Scoobic (en la imagen). Estos últimos, evolución de sus míticos motocarros de tres ruedas, funcionan con motor eléctrico, pueden acceder a zonas peatonales y portan hasta un desfibrilador por si algún viandante sufre un infarto. Junto con estas innovaciones, la empresa de paquetería está realizando pruebas con drones. El objetivo de estas máquinas voladoras es llevar paquetes o artículos básicos como medicinas o comida a zonas de difícil acceso o a pueblos que quedan incomunicados durante las nevadas invernales.