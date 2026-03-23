Wanderers lleva a Valparaíso a la cima del mundo

El equipo del puerto, Wanderers sub 20, se corona campeón de la Copa Libertadores y deberá jugar la Intercontinental. Una victoria sacrificada y merecida que llega cuando los caturros más lo necesitaban

Si se mantiene la tradición, Wanderers de Valparaíso debería jugar la Copa Intercontinental sub 20 en su estadio, el Elías Figueroa, cuando se defina al campeón europeo, que podría ser el Real Madrid o el PSG. Sorpresiva, pero merecidamente, el elenco porteño ganó la Copa Libertadores en Quito derrotando al Flamengo, actual campeón del mundo y doble ganador del certamen continental mediante lanzamientos penales.

La victoria sorprende porque el decano del fútbol chileno (la institución más antigua del profesionalismo) milita en la segunda división, arrastrando problemas económicos, administrativos y futbolísticos, pero manteniendo una cantera que se ha nutrido de los cerros porteños y de las localidades del interior.

El técnico que los llevó al primer campeonato internacional de su historia es atípico. Felipe Salinas es un exjugador de equipos modestos, un defensa central rústico que obtuvo su título de técnico con honores, pero además tiene títulos universitarios de geógrafo (en la Universidad Católica de Valparaíso) y de prevencionista de riesgos. Tuvo la mano firme para frenar actos de indisciplina durante el certamen y la audacia táctica para derrotar a dos grades del fútbol continental: Palmeiras y Flamengo.

Wanderers lució varias figuras importantes en la cancha de Quito. Lucas Avendaño fue un volante con talento y buen pie, Christian Silva fue el goleador del torneo y Cristóbal Villarroel es el más joven de una familia de futbolistas encabezada por su padre, Moisés, quien fue mundialista titular de la selección adulta en Francia 98.

Pero el triunfo de los verdes llega en un momento clave para el fútbol chileno, que jamás ha sido campeón a nivel de selecciones y que enfrenta problemas estructurales en las divisiones menores, carentes de recursos y organización, además de ser depredadas por los representantes de jugadores que se han adueñado de la actividad, al punto que el parlamento deberá modificar la ley de sociedades anónimas deportivas en los próximos días, en un proyecto al que el Gobierno de José Antonio Kast le dio suma urgencia.

Wanderers fue campeón y la gente se desbordó en los cerros porteños, dañados por incendios y aluviones en los últimos años, afectado por el cierre de empresas y desplazado por San Antonio como principal puerto del país. Con la esperanza de jugar para ser campeón del mundo, y la ilusión de volver a Primera para reeditar los títulos conseguidos en 1958, 1968 y el 2001. Pero sobre todo para recuperar el orgullo perdido, cantado en mil canciones que convierten a Valparaíso, ciudad que es patrimonio de la humanidad, en un territorio único, mágico y colorido. Como este equipo que lo puso en la cima del continente.