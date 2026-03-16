El fútbol chileno apunta a la derecha

El recién asumido Gobierno de José Antonio Kast y la Cámara de Diputados deberá decidir el destino de la ley que modifica la estructura de las sociedades anónimas deportivas. Los propietarios de los clubes apuestan a que el proyecto se detenga o se rechace

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

“Los gobiernos de derecha tienen mejor relación con el fútbol que los de izquierda”, sentenció Pablo Milad, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, en medio de la tramitación de una ley que puede cambiar radicalmente a la industria, que vive momentos de crisis deportiva, administrativa y, sobre todo, de credibilidad.

Milad, extitular de la región del Maule designado durante la administración del presidente Sebastián Piñera, es un hombre de derecha, pero que encontró muchas dificultades para encarrilar su labor debido a sus fracasos a nivel de selección, a los problemas surgidos con la organización del torneo local -suspendidos largamente durante el estallido social de 2019 y la pandemia- y a la evidente falta de liderazgo en un consejo de presidentes donde los representantes de jugadores y los prestamistas ganaron poder en los últimos años.

El Gobierno de Gabriel Boric quiso alejarse lo más posible de su administración, por lo que Milad señaló que jamás quiso recibirlo y sólo pudo cruzar unas palabras con el mandatario en el Estadio Nacional, en la inauguración del Mundial juvenil de 2025.

Por eso ahora todas las fichas del dirigente curicano están puestas en la presidencia de José Antonio Kast, pese a que no tiene gustos ni preferencias futboleras como Boric, su antecesor, hincha declarado de la Universidad Católica. El acercamiento de la Federación con el Gobierno es importante por dos aspectos: la programación de los partidos depende en gran medida de los delegados presidenciales y porque el Parlamento tramita una reforma a la ley de sociedades anónimas que puede reconfigurar el panorama de la liga profesional.

El proyecto, que lleva diez años en trámite, pretende terminar con la multipropiedad de los clubes, limitar los conflictos de interés y otorgar mayor transparencia a la actividad, ya que hoy es imposible determinar quiénes son los propietarios de varias instituciones de la liga profesional. Para ello propone la separación definitiva entre la Federación y la Liga y reforzar los mecanismos de control del Estado a través de la Comisión del Mercado Financiero.

Los propietarios de los clubes se han negado permanentemente a separar la Federación -sobre la cual tienen control absoluto- porque pretenden que los fondos generados por la selección y los aportes de FIFA y Conmebol sigan siendo parte de los dineros a repartir. Tras perder un millonario juicio con TNT (la empresa de capitales estadounidenses que transmite los partidos del campeonato) debió aceptar un nuevo cuaderno de cargos y estipular sanciones punitivas cada vez que en encuentro se suspende.

Cumplido el tercer trámite del proyecto de ley con voto mayoritario en el Senado -hubo apenas dos abstenciones- el tránsito aún contempla volver a la Cámara de Diputados, donde los presidentes de clubes, en el Parlamento recién asumido, esperan retrasar o revertir la situación. Los presidentes de Universidad Católica, Palestino y Coquimbo publicaron una carta en El Mercurio acusando no haber sido escuchados en la tramitación, lo que fue enfatizado con una nueva misiva firmada por los presidentes de clubes.

Será pues el Gobierno de José Antonio Kast el que deberá decidir si el debate continúa en el actual escenario o le introduce indicaciones, que es la apuesta de los dirigentes, quienes han propiciado acercamientos con los parlamentarios para detener la discusión, en espera de las elecciones en la Asociación Nacional de Futbol Profesional en noviembre próximo.

Y es que las fichas del fútbol están puestas en la recién asumida derecha.