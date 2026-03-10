La gran sala de GAM: ícono de una epopeya urbana

GAM entra en esa categoría de proyectos de Estado cuya relevancia trasciende gobiernos y ciclos políticos. Lo importante no es quién puso la primera piedra o cortará la cinta final, sino la decisión colectiva de avanzar en una visión de país

La reciente adjudicación y el próximo inicio de la segunda etapa del Centro Cultural Gabriela Mistral representan mucho más que el avance de una obra: marcan el cierre de ocho años de un proceso clave para el desarrollo de las artes y la cultura en Chile, especialmente en el eje Alameda, corazón de Santiago. Con su consolidación, la ciudad no solo sumará un recinto de estándar mundial, sino que también recuperará patrimonio y activará un complejo creativo de 38.000 metros cuadrados, un hito urbano que debe comprenderse como una verdadera epopeya.

Las grandes obras públicas destinadas a custodiar el alma de un país rara vez siguen trayectorias simples. La historia de la arquitectura cultural está llena de proyectos complejos: la Ópera de Sídney tardó 14 años antes de transformarse en símbolo nacional y motor económico; en Alemania, la Filarmónica de Hamburgo enfrentó una década de retrasos hasta incidir en la relativización todo su entorno; y el Barbican Centre de Londres necesitó 17 años para consolidarse como núcleo cultural imprescindible. Estos ejemplos muestran que el valor de una obra no se mide por la rapidez de su entrega, sino por su capacidad de perdurar y generar impacto sostenido.

GAM entra ahora en esa categoría de proyectos de Estado cuya relevancia trasciende gobiernos y ciclos políticos. Lo importante no es quién puso la primera piedra o quién cortará la cinta final, sino la decisión colectiva de avanzar en una visión de país. Completar esta gran sala demuestra que Chile tiene la madurez institucional para sostener visiones de largo plazo y entender que la cultura también es infraestructura estratégica.

El impacto de este distrito será multidimensional. En términos de economía creativa, experiencias internacionales lo confirman: en Medellín, el Centro Cultural de Moravia, levantado sobre un antiguo vertedero, recibe cientos de miles de visitas anuales y se convirtió en motor de cohesión social, turismo comunitario y desarrollo local. Casos así evidencian que la inversión cultural es una palanca de transformación económica y urbana. En esa misma línea, GAM puede posicionarse como un catalizador creativo, generador de empleo y polo turístico, especialmente si se integra la Torre Villavicencio como parte de un ecosistema con industrias creativas, galerías, gastronomía y espacios de innovación activos las 24 horas.

Esta vitalidad es la mejor estrategia de recuperación para la Alameda: al aplicar la teoría de los ojos en la calle, GAM garantiza un flujo constante de ciudadanos y creadores que transforman un lugar de conflicto en un destino seguro, posicionando a Santiago a la altura de las grandes capitales que compiten globalmente por talento e innovación.

En el futuro, cuando la gran sala abra sus puertas y el Conjunto Gabriela Mistral opere a plena capacidad, los años de espera serán una anécdota en la biografía de un edificio que nació para ser eterno. La epopeya de GAM nos recuerda que las ciudades se construyen con paciencia, pero sobre todo, con la convicción de que la cultura es la infraestructura más sólida sobre la cual se puede edificar el futuro de Chile.