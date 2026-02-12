Los preferidos de Flaminia Sacco: “Mi placer culpable son las hamburguesas y el pollo frito”

Los sabores fuertes y sobre todo el ají encantan a la cocinera del restaurante ‘Divertimento Chileno’, donde las sopaipillas con pebre de cochayuyo son un sello

Formada como cocinera en Suiza, Flaminia Sacco es miembro de la segunda generación de la familia Sacco que hoy -y desde hace ya varios años- está a cargo del restaurante Divertimento Chileno (El Cerro 722, Providencia), tomando la posta del trabajo de su padre, Bruno Sacco, quien abrió las puertas de este lugar en 1991. Justamente, con la llegada de Flaminia a la cocina del lugar fue que los platos de raigambre chilena se hicieron cada vez más fuertes en la carta del Divertimento, aunque siempre ha quedado espacio para algunas clásicas pastas.

Un sello del restaurante donde cocina Flaminia Sacco son las sopaipillas con pebre de cochayuyo son ya un sello del lugar y aunque la lista de imperdibles es larga, el pastel de choclo, la plateada campesina, la lengua nogada y su exquisita palta pincoya son algunos de sus imperdibles más recordados. Por su cercanía con algunos canales de televisión, el Divertimento siempre ha sido un sitio de reunión para ejecutivos de medios, periodistas y rostros de los mismos canales. Por ello, hay siempre mucha discreción, y eso se valora. Tanto así, que varios políticos políticos también eligen sus mesas para concertar algunas reuniones de trabajo.

Pregunta. ¿Un restaurante que recomienda para ir a comer en la noche?

Respuesta. El Carrer Nou (Miguel Claro 1802, Providencia), porque además de que su comida es deliciosa, tiene uno de los mejores ambientes nocturnos. Con garzones atentos y cordiales y sobre todo con mucha onda. Otro que me encanta, y que creo debe ser uno de los mejores restaurantes de Chile en este momento, es La Calma (Nueva Costanera 3832, Vitacura).

Flaminia Sacco en su restaurante 'Divertimento'. Cristóbal Venegas

P. ¿Dónde se come el mejor sándwich de Santiago?

R. En la Fuente Alemana (Pedro de Valdivia 210, Providencia), que nunca falla. Pienso que un lomito completo de ahí puede ser lo mejor que te vayas a comer en mucho tiempo.

P. ¿Un lugar que no falla a la hora de desayunar o simplemente tomar un café?

R. Soy mala para desayunar, pero el Tea Connection (Pedro de Valdivia 0129, Providencia) me gusta mucho y me queda cerca de la pega [del trabajo]. Si no, La Popular (José Manuel Infante 1232, Providencia) siempre salva.

P. ¿El sitio ideal para una cena romántica?

R. Creo que La Divina Comida (Los Patos 13735, Lo Barnechea) es ideal para esos fines. Tiene estacionamiento privado, un ambiente cálido, buenos tragos y pastas exquisitas. Además de tener un jardín precioso para sentarse a comer en esta época.

P. ¿Un lugar para llevar a comer a amigos extranjeros?

R. A ojos cerrados La Calma y el Fukasawa (Nueva Costanera 3900, Vitacura), no sólo porque tienen el mejor producto que se pueda encontrar, si no que también son una gran representación del mar chileno, algo que tanta falta hace.

P. ¿Algo que siempre tiene en el refrigerador de su casa?

R. Siempre tengo mostaza Dijon, jamón de pavo, queso mantecoso, tortillas de maíz y yogur griego. Puedo vivir con esas cosas por unos cinco días sin problema.

Flaminia Sacco, en su restaurante al oriente de Santiago, el 9 de febrero. Cristóbal Venegas

P. ¿Lo imprescindible en la cocina de su casa?

R. No pueden faltar un buen aceite de oliva, un molinillo de pimienta y sal de mar.

P. ¿Dónde compra lo que come en casa?

R. Por lo general compro las verduras en un quiosco de verduras cercano a mi casa y en un Líder [supermercado] que me queda al lado, cuando son cosas simples. Si no, voy a la Vega Central (Dávila Baeza 700, Recoleta) o a algún [supermercado] Jumbo, especialmente cuando quiero algo más rebuscado.

P. ¿Algún placer culpable que confesar?

R. Mi placer culpable son las hamburguesas y el pollo frito del Local Burger (Los Militares 5934, Las Condes), aunque lo que más me gusta ahí es la Jalapeño Burger. También califican como placer culpable los hunan (ajíes fritos, rellenos con pasta de pescado) y el filete mongoliano con ají verde del Oriental (Holanda 1927, Providencia).